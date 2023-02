Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz rebate críticas após assumir namoro

A empresária Babi Cruz, esposa do sambista Arlindo Cruz, tornou-se alvo de críticas na web após assumir um novo romance com o também empresário André Caetano, na última quinta-feira (23/2). Ela usou as mídias sociais, nesse sábado (25/2), para rebater os comentários maldosos.

Nos Stories do Instagram, Babi publicou uma entrevista antiga concedida ao Metrópoles, onde deu detalhes sobre o estado de saúde do marido, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017.

“Não tenho absolutamente nenhuma expectativa de reversão. Já tive. É muito duro dizer isso. Mas não tenho. Acabou. Agora, é outra história, é outro papo, é outra realidade. É dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso”, enfatizou.

Babi também repostou uma publicação do perfil Lamparina Preta, onde recebia apoio pela decisão.

O texto da publicação diz: “As mulheres pretas, quando doentes, são geralmente abandonadas. Eu já vivi e sei como é ser invalidada como ser humano por doença. Sofri violências raciais muito pesadas. Muitos amigos pretos passaram a não falar mais comigo na rua, por causa da minha aparência. E, também, o tratamento no relacionamento afetivo foi pesado, seguido de abandono. Ela [Babi] está cuidando de seu companheiro, e sua vida continua”.

Após a polêmica, o novo namorado de Babi, André Caetano, abriu as redes sociais ao público e ganhou novos seguidores. Os dois ainda não publicaram nenhuma foto juntos.