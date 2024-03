Esposa de Lucas Buda tem quase 1 milhão seguidores e supera o marido

Camila Moura, (ex?) esposa de Lucas “Buda” Henrique, participante do BBB 24, resolveu colocar a cara no sol após ver um flerte do marido com a participante Giovanna Pitel (leia mais abaixo). A professora de história arquivou fotos de casal e mudou de lado até na torcida, que agora é de Davi Brito. As reviravoltas a fizeram conquistar o público que acompanha o reality show e agora ela conta com quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

O Metrópoles acompanhou o crescimento no número de seguidores da conta de Camila. Ela contava com cerca de mil pessoas acompanhando seus conteúdos e agora soma quase 1 milhão. Para se ter uma ideia da velocidade do crescimento, em 10 minutos, cerca de 20 mil novos perfis deram follow no perfil dela.

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

O número surpreende pelo apoio à professora, mas também porque é muito maior do que Lucas conquistou em quase dois meses de confinamento. Até o fechamento desta matéria, o perfil do participante no Instagram tinha apenas 131 mil seguidores, número quase oito vezes menor que o da esposa dele.

Como tudo aconteceu Camila mostrou que pode ser muito vingativa após uma conversa entre Buda e Pitel. No papo, ele flertou com a participante com quem divide a casa mais vigiada do Brasil.

“Vou te dizer só uma coisa: ‘Baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia’”, disse ele cantando a canção Baiana, de Emicida, para a alagoana. “Para”, disparou Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister, que namora do lado de fora do reality show.

A mulher então arquivou todas as fotos com as quais estava com o marido e agora conta com apenas seis publicações, sendo cinco fotos dela sozinha e uma acompanhada do cachorrinho da família. Além disso, Camila mudou a descrição do perfil para a frase “Me pergunto porque me acham vingativa….” e declarou torcida para Davi com a hashtag #teamdavi.

Ela ainda mostrou uma mala e questionou o público se seria dela ou de Lucas, além de compartilhar um clique com fotos do casal rasgadas e propor uma live com mutirão de votos a favor de Davi para Mani Rego, esposa do baiano.

Mais cedo, ela ainda usou a rede para agradecer o apoio que tem recebido dos seguidores. “São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo… não esperava. Para quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas, por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento, resolvi colocar a cara no sol!”, começou.

Os agradecimentos continuaram com ela afirmando que o apoio dos seguidores a “liberta de muitas amarras”. Estou, no momento, resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento”, finalizou.