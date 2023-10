Gabi Martins está sendo processada por suposta amante de Zé Felipe

Nesta quinta-feira (5/10), Gabi Martins usou suas redes sociais para comunicar que está sendo processada por Samantha Carlos Ramos, a mesma moça que afirmou ter sido amante de Zé Felipe e processou Virgínia Fonseca por ameaças. Porém, ela não apresentou provas que comprovassem o fato, levando o arquivamento da ação.

“Agora um assunto um pouco chato pra falar com vocês. A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virginia, está me processando, alegando coisas também infundadas ao meu respeito e a respeito do meu antigo relacionamento”, disse.

A cantora contou que o oficial de Justiça bateu na porta da sua casa às 7h da manhã e ficou surpresa com a situação: “Eu tô completamente chocada, assustada, porque eu nunca vi ela na vida. Não faço a menor ideia de quem seja”.

E seguiu alegando não saber o motivo disso tudo: “Não sei qual é o intuito, se ela quer chamar atenção com isso, ou o que ela quer… mas eu tô em choque. Ela alega que eu a ameacei por ciúmes do meu ex”.

Gabi Martins revela que foi processada por amante de seu ex-namorado Reprodução/Instagram

Gabi Martins foi ao casamento de Mirela Janis e Yugnir Leo Franco / AgNews

Reprodução

Gabi Martins Reprodução/Instagram

A loira participou do Big Brother Brasil Reprodução/ Instagram

Gabi Martins está solteira desde seu término com Linconl Lau, em março deste ano. Desde então, não assumiu publicamente nenhum relacionamento sério. Antes do gamer, a artista teve um relacionamento como sertanejo Tierry.

Ação contra Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe

No último dia 2, aconteceu a audiência entre Virgínia Fonseca e Samantha, mulher que afirmou ter tido um caso com Zé Felipe, marido da influenciadora. Segundo a própria moça, que divulgou o resultado do processo em suas redes sociais, o caso foi arquivado por falta de provas: “Ficou a palavra dela [Virgínia] contra a minha”, disse.

O episódio aconteceu no início de agosto, quando Virgínia recebeu uma intimação por ter feito supostas ameaças de morte à Samantha. “Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, que tenho relacionamento desde 2019. Disse que se eu tivesse um bebê com Zé Felipe ela o mataria. Ela tentou me agredir em frente à minha casa”, revelou na ocasião.