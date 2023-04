Esposa do atacante Pedro, do Flamengo, é indiciada no RS por lavagem de dinheiro

A esposa do atacante do Flamengo Pedro, a psicóloga infantil Fernanda Nogueira, foi indiciada pela polícia do Rio Grande do Sul. Ela é acusada de envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia gaúcha, ela e outros parentes seriam sócios de uma empresa de locação de imóveis e veículos, envolvida no esquema. A polícia indiciou quase 25 pessoas no caso. O atacante Pedro não é investigado. Segundo a polícia, a organização atua no Rio Grande do Sul, mas tem ramificações no Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, 14, dois carros foram apreendidos em um condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no âmbito das investigações. Os veículos seriam produto da lavagem de dinheiro. O objetivo, segundo a polícia gaúcha, era dar licitude ao dinheiro sujo e uma das táticas estratégicas da quadrilha era comprar bens. A defesa de Fernanda foi procurada, mas ainda não se manifestou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga