Esposa procura por marido que desapareceu em Itamaraju

SANDRO SOUZA DOS SANTOS de 41 anos, foi visto pela última vez no dia 07 de setembro. Caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

Desde 07 de setembro, a família de SANDRO SOUZA DOS SANTOS está à procura do homem, que desapareceu após notificar que destinaria até Itamaraju, para realizar atividade pessoais. No entanto, não retornou para sua moradia localizada no Assentamento Cruz do Ouro.

A esposa dele, a senhora Maria Rosana dos Santos Lima, procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do homem.

Temendo pela vida do companheiro, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).