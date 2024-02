Esquema de segurança em ato pró-Bolsonaro terá 2 mil agentes e drones

Divulgação/SSP

1 de 1 Imagem colorida mostra esquema de segurança da Polícia Militar (PM) de São Paulo, com um carro e três motos andando pelas ruas da cidade – Metrópoles – Foto: Divulgação/SSPSão Paulo – Cerca de 2 mil agentes das forças de segurança de São Paulo vão atuar em esquema de reforço para a manifestação prevista para este domingo (25/2) em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ato busca mostrar o apoio popular ao ex-presidente após a mais recente operação da Polícia Federal (PF), que o investiga por suposta tentativa de golpe de Estado.

Drones do sistema Olho de Águia e câmeras fixas e móveis também estarão disponíveis para o monitoramento de eventuais ocorrências.

O patrulhamento terá reforço ao longo do percurso do ato – a medida também reforçará orientações a todos que precisarem se deslocar pela região. Além de equipes do Comando de Policiamento da Região Central, o efetivo será composto por policiais da Força Tática; Rocam; 7º Baep; Batalhão de Choque, Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar.

A coordenação da operação será realizada do Centro de Operações da PM – Copom, onde também estarão presentes representantes de outros órgãos, como secretarias municipais, Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre outros.

