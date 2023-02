‘Esquerda está romantizando a obesidade’, diz Nikolas Ferreira após polêmica com influenciadora

Nesta sexta-feira, 10, o programa Pânico recebeu o deputado federal Nikolas Ferreira. Em entrevista, ele esclareceu a polêmica recente em que se envolveu ao fazer uma piada com o peso da dançarina Thais Carla. Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou uma foto da influenciadora em um ensaio fotográfico vestida de “Globeleza” com a legenda “Tiraram a beleza e ficou só o globo.” “Eu até concordo que foi uma piada desnecessária, mas sei que vocês utilizam como desculpa para calar a liberdade de expressão das pessoas. O deputado não pode fazer uma piada, não pode falar, jogar bola no final de semana, ser uma pessoa? Poxa, se chamo uma pessoa gorda de gorda, é gordofobia. Se eu chamo uma pessoa magra de gorda, é fake news. O que eu faço?”, questionou. “Eu sei que, na posição em que estou, tomo mais pancada. Todo mundo que não entende vai virar vítima disso. Se pessoa se sente ofendida ‘está ferindo a classe’. Chamo a atenção de que tenho a humildade de falar: ‘Vou aprender a saber combater para não cair em chatice de esquerda’. Tudo é tudo e nada é nada. Eu já estudei e continuo estudando a estratégia da esquerda, essa é uma delas. Estão romantizando, por exemplo, a obesidade, que é uma doença.”

Nikolas também revelou que esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as primeiras semanas após a derrota no segundo turno. Segundo o deputado mineiro, Bolsonaro sempre respeitou a Constituição. “Uma medida extrema nunca vai ser tomada em situações normais. Para deixar bem claro, estou querendo dizer que acredito que ele estava tentando buscar meio constitucionais para dar uma resposta às pessoas. Nesse meio tempo, acredito que ele ficou num impasse muito grande entre dizer o que ele estava tentando fazer, porque seria considerado como um golpe, e ficar em silêncio”, argumentou. “Eu estive com o presidente nas primeiras duas semanas do silêncio, sei que isso não é nada confidencial. Também sei que ele não ficaria chateado com isso, mas eu vi ele bastante abatido com a situação. Naquele momento ali, só pude perceber que ele é um ser humano preocupado com o Brasil, o que é uma situação escassa em Brasília, tá? Estou lá há dez dias e ouvi tudo, menos Brasil. Agora, acho muito complicado ele [Bolsonaro] voltar [para o Brasil], pode inclusive ser preso.”

Assista à entrevista com Nikolas Ferreira na íntegra