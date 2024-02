Está com sintomas de dengue? Veja onde procurar atendimento no DF

Começou a se sentir mal e a apresentar sintomas de dengue? O Distrito Federal enfrenta uma epidemia da doença, o que tem causado superlotação das unidades de saúde públicas e particulares. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde do DF orienta a população a procurar uma das 176 unidades básicas de saúde (UBSs) ou as nove tendas de hidratação temporárias.

Nessa terça-feira (6/2), um dia após a inauguração do Hospital de Campanha (Hcamp) da Força Aérea Brasileira (FAB), em Ceilândia, houve uma alta demanda na unidade enquanto as UBSs e as tendas instaladas ao lado de nove administrações regionais tiveram atendimento abaixo da capacidade, de acordo com a Secretaria de Saúde.

Hospital de campanha da Força Aérea Brasileira (FAB), na Ceilândia, tem movimento intenso de pacientes buscando atendimento contra a dengue

O Hospital de Campanha (HCAMP) da Força Aérea Brasileira (FAB) começou a funcionar na manhã desta segunda-feira (5/2) BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

A unidade está instalada ao lado da UPA I de Ceilândia, no Setor P Norte.

A unidade está instalada ao lado da UPA I de Ceilândia, no Setor P Norte. BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

O hospital possui 60 leitos e atenderá pacientes com dengue 24 horas por dia

O hospital possui 60 leitos e atenderá pacientes com dengue 24 horas por dia BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Ao todo, 29 militares profissionais de saúde vão atuar na unidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório.

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

A expectativa é de que o hospital funcione, inicialmente, pelo período de 45 dias

Ao todo, 29 militares profissionais de saúde vão atuar na unidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório. BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Montado em tempo recorde, a estrutura foi levantada com o objetivo de auxiliar o Governo do Distrito Federal (GDF) no combate à dengue

A expectativa é de que o hospital funcione, inicialmente, pelo período de 45 dias BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Segundo a pasta, a iniciativa ajudará a ampliar o acesso ao atendimento médico aos pacientes com a doença

Montado em tempo recorde, a estrutura foi levantada com o objetivo de auxiliar o Governo do Distrito Federal (GDF) no combate à dengue BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Jeane Maria de Souza e a sua filha Ana Beatriz foram do hospital de campanha para atendimento médico

Segundo a pasta, a iniciativa ajudará a ampliar o acesso ao atendimento médico aos pacientes com a doença BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Jeane Maria de Souza e a sua filha Ana Beatriz foram do hospital de campanha para atendimento médico

Jeane Maria de Souza e a sua filha Ana Beatriz foram do hospital de campanha para atendimento médico BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Entre o início dos atendimentos, na segunda-feira, e as 8h de terça-feira, o Hcamp fez 2.188 mil procedimentos nas áreas de clínica médica, pediatria, emergência, exames laboratoriais, por exemplo. O hospital provisório tem 60 leitos.

As 176 UBSs registraram, até as 17h dessa terça-feira, 6,3 mil atendimentos relacionados à dengue, sendo que 4,9 mil pacientes foram atendidos com diagnóstico da doença. As tendas provisórias fizeram 1,3 mil atendimentos.

A Secretaria de Saúde do DF disse, em nota, que “reforça a necessidade de buscar atendimento médico quando os primeiros sintomas da dengue aparecerem”.

O DF tem UBSs funcionando de segunda a sexta-feira, até as 22h, e aos sábados e domingos, de 7h às 19h. As tendas de hidratação instaladas em Samambaia, Brazlândia, Ceilândia, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sobradinho, Recanto das Emas, São Sebastião, Estrutural e Santa Maria estão abertas todos os dias, das 7h às 19h.

Veja a lista das UBSs que funcionam nos dias úteis, até às 22h:

UBS 1 Asa Sul

Endereço: SGAS 612 UBS 5 Taguatinga

Endereço: Setor D Sul – Av. Samdu Sul UBS 1 Águas Claras – Areal

Endereço: QS 5 – Av. Areal UBS 2 Recanto das Emas

Endereço: Quadra 102 UBS 1 Vicente Pires

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia UBS 1 Santa Maria

Endereço: QR 207/307 Conjunto T UBS 6 Gama

Endereço: Quadra 12/16 UBS 3 Ceilândia

Endereço: QNM 15 Lote D UBS 7 Ceilândia

Endereço: QNO 10 Área Especial D, E UBS 1 São Sebastião

Endereço: Av. Comercial – Centro de Múltiplas Atividades UBS 1 Paranoá

Endereço: Quadra 21 – Área Especial – Conjunto 15 Saiba quais UBSs funcionam aos sábados, das 7h às 12h:

UBS 1 Cruzeiro

Endereço: SHCES 601 – Lote 01 – Cruzeiro Novo UBS 2 Cruzeiro

Endereço: Setor Escolar Lote 04 – Cruzeiro Velho UBS 1 Asa Norte

Endereço: SGAN 905 UBS 2 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115 UBS 3 Vila Planalto

Endereço: Rua Piau – Acampamento Pacheco UBS 1 Lago Norte

Endereço: QI 3 UBS 2 Guará

Endereço: QE 23 Área Especial UBS 3 Guará

Endereço: QE 38 Área Especial UBS 1 Candangolândia

Endereço: EQ 5/7 UBS 2 Taguatinga

Endereço: Praça do Bicalho UBS 6 Taguatinga

Endereço: Setor C Sul AE 01 UBS 7 Taguatinga

Endereço: QNM 36 UBS 1 Samambaia

Endereço: QS 408 UBS 3 Recanto das Emas

Endereço: Quadra 104/105 UBS 2 Gama

Endereço: AE 11, St. Sul Quadra 11 UBS 4 Gama

Endereço: Praça 3 – Área Especial N UBS 5 Gama

Endereço: Quadra 38 Área Especial UBS 6 Gama

Endereço: Quadra 12/16 UBS 5 Ceilândia

Endereço: QNM 16 Lote F UBS 6 Ceilândia

Endereço: EQNP 10/14 UBS 8 Ceilândia

Endereço: EQNP 13/17 Lotes A, B, C, D – P Norte UBS 9 Ceilândia

Endereço: EQNP 28/32 UBS 10 Ceilândia

Endereço: QNN 12 Área Especial 1 UBS 11 Ceilândia

Endereço: EQNO 17/18 UBS 12 Ceilândia

Endereço: EQNQ 03/04 UBS 15 Ceilândia

Endereço: QNR 02 UBS 16 Ceilândia – Sol Nascente

Endereço: Quadra 500 AE S/N Trecho 1 Sol Nascente UBS 17 Ceilândia

Endereço: EQNP 16 /20 Área Especial E, F UBS 1 Itapoã

Endereço: Quadra 378 – Área Especial UBS 3 Paranoá

Endereço: Quadra 2 – Conjunto 6 – Área Especial 4 – Paranoá Parque UBS 1 Jardins Mangueiral

Endereço: Praça de Atividades 2 UBS 1 Sobradinho I

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23 UBS 3 Sobradinho I – Nova Colina

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina UBS 1 Sobradinho II

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01 UBS 2 Sobradinho II

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho UBS 4 Planaltina – Estância

Endereço: Estância Nova Planaltina Quadra 02 Rua A Área Especial, Estância UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Endereço: Quadra 12 D Conjunto A Área Especial Arapoanga UBS 20 Planaltina

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte, Planaltina/DF Veja quais UBSs abrem aos sábados e domingos, das 7h às 19h:

UBS 1 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115, Asa Norte UBS 2 Ceilândia

Endereço: QNN 15 LOTE F UBS 1 Guará

Endereço: QI 6, Guará I UBS 1 Núcleo Bandeirante

Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3 UBS 1 Riacho Fundo I

Endereço: QN 7 Área Especial 9 UBS 1 Riacho Fundo II

Endereço: QC 06 Conjunto 16 Lote 01 Área Especial 1 UBS 2 Taguatinga

Endereço: Praça do Bicalho UBS 5 Taguatinga

Endereço: Setor D Sul, Av. Samdu Sul UBS 1 Samambaia

Endereço: QS 408, Samambaia Sul UBS 7 Gama

Endereço: Setor Central – AE 17 Confira onde ficam as tendas de hidratação que também atendem pacientes com suspeita de dengue:

Administração Regional de Samambaia

Endereço: Centro Urbano – Samambaia Sul Administração Regional de Brazlândia

Endereço: Quadra 16 – Setor Tradicional Administração Regional de Ceilândia

Endereço: QNM 13 Administração Regional do Sol Nascente / Pôr do Sol

Endereço: SHSN VC 311 Trecho II Administração Regional de Sobradinho

Endereço: Quadra Central – Setor Administrativo Administração Regional do Recanto das Emas

Endereço: Quadra 206 – Av. Recanto das Emas Administração Regional de São Sebastião

Endereço: Quadra 101 Conjunto 8 Administração Regional da Estrutural

Endereço: Setor Central Administração Regional de Santa Maria

Endereço: Quadra Central 1 Conjunto H Os pacientes que chegam nas UBSs passam por triagem de acordo com a prioridade de atendimento, feita por meio da classificação de risco, processo que avalia a gravidade da situação a partir de critérios clínicos e de vulnerabilidade, segundo a Secretaria de Saúde do DF.

Para ver onde fica a UBSs mais próxima da sua casa, por meio do mapa das cidades, confira no site InfoSaúde, neste link.

Dengue, Zika e Chikungunya: saiba como diferenciar as doenças

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Dengue, zika e chikungunya são doenças cujos nomes são conhecidos no Brasil. Os três vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, têm maior incidência no país em períodos de chuva e calor, e apresentam sintomas parecidos, apesar de pequenas sutilezas os diferenciarem Joao Paulo Burini

****Foto-pessoa-com-as-maos-na-cabeca-olhando-um-termometro.jpg dengue

Febre, dor no corpo e manchas vermelhas são sintomas comuns da dengue e das outras as doenças. Apesar disso, a forma distinta como evoluem, a duração dos sintomas e o grau de complicação são algumas das diferenças entre elas IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-1.jpg

Estar atento aos sinais e saber identificar as distinções é importante para um diagnóstico e tratamento precisos, pois, apesar do que se pensa, essas doenças são perigosas e podem matar boonchai wedmakawand/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-as-maos-na-cabeca-3.jpg

Na dengue, os sinais e sintomas duram entre dois e sete dias. As complicações mais frequentes, além das já mencionadas, são dor abdominal, desidratação grave, problemas no fígado e neurológicos, além de dengue hemorrágica Uwe Krejci/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-as-maos-no-olho.jpg

Além disso, dores atrás dos olhos e sangramentos nas mucosas, como a boca e o nariz, também podem acontecer em pacientes que contraem a dengue SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

****Foto-teste-de-sangue-positivo-para-zika.jpg

Os sintomas da zika são iguais aos da dengue, só que a infecção não costuma ser tão severa e passa mais rápido. Há, no entanto, um complicador caso a pessoa infectada esteja grávida Sujata Jana / EyeEm/ Getty Images

****Foto-mulher-gravida-e-um-alerta-de-perigo-em-relacao-ao-mosquito-da-dengue.jpg

Nestas situações, a doença pode prejudicar o bebê em formação causando microcefalia, alterações neurológicas e/ou síndrome de Guillain-Barré, no qual o sistema nervoso passa a atacar as células nervosas do próprio organismo DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

****Foto-pessoa-deitada-em-uma-maca-de-hospital-com-uma-das-maos-na-cabeca.jpg

Já os sintomas da chikungunya duram até 15 dias e, segundo especialistas, provoca mais dores no corpo, entre as três doenças Peter Bannan/ Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-2-1.jpg

Assim como a infecção pela zika, a chikungunya pode resultar em alterações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré Joao Paulo Burini/ Getty Images

****Foto-pessoa-conversando-com-outra-pessoa-com-um-remedio-nas-maos.jpg

Apesar de não existirem tratamentos para as doenças, há medicamentos que podem aliviar os sintomas, bem como a indicação de repouso total. Além disso, aspirinas não devem ser utilizadas, pois podem piorar o quadro do paciente Milko/ Getty Images

****Foto-pessoa-fazendo-exame-de-sangue.jpg

Caso haja suspeita de infecção por qualquer um dos vírus, é importante ir ao hospital para identificar do que se trata e, assim, iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível FG Trade/ Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-em-um-tubo.jpg

O Aedes aegypti é um mosquito que se aproveita de lixo espalhado e locais mal cuidados e é favorecido pelo calor e pela chuva. Por isso, impedir a presença de água parada em sua casa, rua e empresa é o suficiente para travar a proliferação do inseto Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Mortes O Distrito Federal tem 45 óbitos suspeitos de dengue em investigação. A Secretaria de Saúde confirmou que outras 11 mortes foram provocadas pela doença em 2024, até o momento.

Um total de 47.417 casos prováveis de dengue foi registrado na capital do país, entre 1º de janeiro e 3 de fevereiro de 2024. Houve um aumento de 1.120,6% em relação ao número registrado no mesmo período de 2023.

Entre os prováveis infectados pela doença, 97,6% são residentes do DF. Há 1.043 casos de moradores de Goiás atendidos no DF, 17 de Minas, nove de São Paulo e oito da Bahia. Os dados constam no último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do DF, concluído nessa segunda-feira (5/2).