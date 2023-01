MPDFT vai fiscalizar trabalho da Polícia Civil sobre atos terroristas

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e documentar todo o trabalho da Polícia Civil do DF (PCDF) referente às investigações dos atos terroristas ocorridos em Brasília, no último dia 8 de janeiro.

A portaria foi assinada pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (Ncap), na segunda-feira (9/1).

Segundo o documento, o MP irá “atuar na implementação de mecanismos que previnam eventuais desvios e privilegiem uma atuação policial transparente, voltada ao atendimento dos interesses da sociedade”.

O MPDFT já acompanhou os trabalhos realizados na sede da PCDF, para onde foram levadas mais de 100 pessoas presas pelos atos antidemocráticos. “De acordo com a fiscalização feita presencialmente, até o momento, não há indícios de atuação incorreta. Mesmo assim, os promotores julgam prudente que todo o trabalho seja documentado”, afirmou o órgão.

O Ncap enviou ofício à Delegacia-Geral da PCDF no qual requisita informações sobre a atuação da polícia, inclusive quando a corporação tomou conhecimento da manifestação e quais as medidas adotadas.

O MPDFT também quer saber qual a quantidade de policiais mobilizados, de pessoas presas conduzidas à PCDF, de idosos e mulheres, além de informações sobre eventuais crianças e adolescentes que acompanhavam os presos ou que foram apreendidos.

A Ncap solicitou os dados dos presos e a quantidade total de autos de prisão em flagrante realizados após os atos.