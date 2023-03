‘Está tudo aberto’, diz goleiro do Jacuipense sobre final do Baianão

Responsável por grandes defesas no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o goleiro Jean, do Jacuipense, mantém a confiança de que o Jacupa pode superar o tricolor e faturar o título do Baianão.

Após o empate por 1×1, no primeiro jogo da decisão, neste domingo (26), na Arena Valfredão, Jean comemorou a atuação da sua equipe e disse que esperava um jogo complicado em casa.

“A gente sabia da dificuldade do jogo, o Bahia é uma grande equipe. Fizemos um grande jogo, está em aberto, temos mais 90 minutos para fazer um grande jogo na Fonte Nova e, se Deus quiser, conquistar esse título”, afirmou.

O duelo de volta da final do Baianão será no próximo domingo (2), às 16h, com mando do Bahia, na Fonte Nova. Para levantar a taça, o Jacuipense precisa vencer o tricolor por qualquer placar. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis.