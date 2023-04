Vitória prorroga feirão e faz convocação para alcançar 20 mil sócios

A diretoria do Vitória convocou e o torcedor correspondeu. Após 12 dias do feirão de vendas, o clube ampliou em 55,9% o número de associados. No final da manhã desta segunda-feira (10), o Leão tinha 16.402 sócios. Eram 10.521 em 29 de março, quando o departamento de marketing lançou o novo programa, com categorias mais segmentadas.

“A gente vem agradecer à nação rubro-negra porque essa campanha e esse feirão foram um sucesso. Demorou, mas saiu um plano a gosto de todos. Esse plano está fazendo história na vida do Vitória. Nós temos a maior quantidade de sócios da história do clube. (…) Hoje é um dia de comemoração, de felicidade para todos nós (…)”, festejou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em vídeo postado no Instagram oficial do clube.

A loja montada no Shopping Paralela para atender o feirão oferece descontos de 40% e permite que os rubro-negros já saiam com a carteirinha em mãos. Para atrair o torcedor, o clube promoveu a apresentação oficial de alguns dos 12 reforços no local. Caso do meia Giovanni Augusto, contratado para assumir a camisa 10. Também é possível fazer a adesão através do site Sou Mais Vitória.

O sucesso das vendas fez o clube prorrogar o feirão até domingo (16), quando o Vitória estreia na Série B do Brasileiro. O jogo contra a Ponte Preta será às 18h, no Barradão, e a diretoria rubro-negra traçou como meta alcançar 20 mil sócios até lá.

“Deu tão certo que a gente resolveu postergar na intenção de chegar aos 20 mil sócios. A gente já esperava que a torcida fosse corresponder, pois foi uma ação muito bem planejada. Desde o início tínhamos essa meta de chegar a 20 mil sócios, mas estamos chegando um pouco antes do esperado. Achamos que iríamos alcançar a meta até o meio do ano. A gente sabia que teria um crescimento, mas esperávamos um pouco menos”, admitiu o diretor de marketing do Vitória, Rafael Curvello. “A torcida está correspondendo bem e vai ser o nosso grande trunfo na Série B”, completou.

Trunfo na arquibancada e nos cofres do clube, como destacou o presidente Fábio Mota. De acordo com ele, há um impacto significativo no pagamento da folha salarial do elenco. “Se a gente chegar a 20 mil sócios, a gente tem metade da nossa folha, e isso vai ajudar bastante a voltar para a Série A”, projetou, antes de convocar a nação rubro-negra: “Vamos fazer essa corrente e chegar até 20 mil sócios. Vamos encher o Barradão no dia 16 de abril, contra a Ponte Preta, e começar nossa caminhada de volta à Série A. Vamos juntos, 20 mil sócios é a campanha”, vibrou.