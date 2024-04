Estávamos mais próximos de um colapso do que achávamos, diz Barroso

Presidente do STF diz que o Brasil passou uma série de “sustos” a democracia e que é necessário responsabilizar envolvidos no 8 de Janeiro

“Estávamos próximos ao colapso do que achávamos. Estamos constatando isso agora. Pior do que antecipávamos. Assustador”, disse Barroso (foto) durante a 10ª Brazil Conference 2024, em Harvard Reprodução/ Brazil Conference – 6.abr.2024

PODER360 6.abr.2024 (sábado) – 14h14



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou neste sábado (6.abr.2024) que o Brasil estava “mais próximo de um colapso” do que poderiam achar. “Estamos constatando isso agora. Pior do que antecipávamos. Assustador”, disse durante painel na 10ª Brazil Conference 2024, realizada na Universidade de Harvard (EUA).

“Felizmente as instituições venceram, mas, como os fatos têm demonstrado, nós ficamos por um triz, chegamos muito perto do impensável”, disse Barroso.

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do STF disse que o Brasil passou uma série de “sustos” ao processo democrático.

“Nós tivemos a tentativa do voto impresso. Só quem é brasileiro sabe o risco que isso representava. Tivemos repetidas acusações de fraude eleitoral não comprovadas, politização das Forças Armadas. Tivemos o não reconhecimento do resultado eleitoral, tivemos um incentivo aos acampamentos nas portas dos quartéis, tivemos desfile de tanques na Praça dos Três Poderes no dia de uma votação importante, tivemos ataques ao Supremo, ataques à imprensa e depois tivemos o 8 de Janeiro. Foi isso o que o Brasil viveu”, disse Barroso.

O ministro também afirmou ser necessário responsabilizar todos os envolvidos no 8 de Janeiro. Perguntado sobre a atuação do Supremo, o ministro afirmou que o papel da Corte tem de voltar a ser menos “proeminente”, mas disse que não se pode ignorar os episódios como os atos extremistas.

“Acho que precisamos voltar a um tribunal que seja menos proeminente, mas não podemos fingir que essas coisas não aconteceram. Se não processarmos a tentativa de golpe e as pessoas que invadiram esses prédios do Congresso, da próxima vez todo mundo vai achar que pode fazer a mesma coisa”, afirmou Barroso.

BRAZIL CONFERENCE O evento é promovido anualmente desde 2015 por estudantes brasileiros da região de Boston, nos EUA, local conhecido por receber há décadas imigrantes ilegais latinos, sobretudo do Brasil.

Apesar de ser numa cidade norte-americana, a maioria dos painéis é com brasileiros falando em português no palco e plateia composta majoritariamente também por pessoas do Brasil, como se fosse numa conferência realizada em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

