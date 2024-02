Estudante morto teria sumido após “fato desconfortável”, segundo amigo

Antes de ser assassinado, o universitário Lucas da Silva Resende Monte (foto em destaque), 20 anos, encontrado morto na casa de um amigo, teria supostamente passado por uma situação particular com um dos colegas que estava no imóvel. O corpo do estudante foi achado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (13/2), com diversas marcas de facadas.

A família de Lucas procurava por ele desde o último sábado (10/2), quando o jovem não respondeu mais às mensagens do pai, Rodrigo Monte, 42.

O servidor público morava com o filho no Lago Norte. Na sexta-feira (9/2), Lucas fez o último contato com ele por mensagem, para dizer que dormiria na casa de uma colega, em Sobradinho; posteriormente, Rodrigo descobriu que o filho tinha ido para a residência de um amigo.

Lucas-monte-desapareciso (3)

Lucas da Silva Resende Monte desapareceu em 10 de fevereiro de 2024 Reprodução

Lucas-monte-desapareciso (1)

Lucas cursava educação física na Universidade de Brasília (UnB) Reprodução

Lucas-monte-desapareciso (2)

Colega de Lucas disse ao pai do jovem que amigo teria desaparecido sem celular, sem mochila e sem ser notado Reprodução

Lucas-monte-desapareciso (4)

Lucas foi encontrado morto na casa do amigo que havia ido visitar, em Sobradinho Reprodução

Lucas-monte-desapareciso (5)

Família do estudante de educação física registrou boletim de ocorrência na data em que ele sumiu Reprodução

Lucas-monte-desapareciso (6)

Corpo da vítima tinha sinais de esfaqueamento Reprodução

Em depoimento, esse amigo contou à PCDF que, naquela noite, tinha passado com Lucas por um bloco de pré-Carnaval no Setor Bancário Sul (SBS). Na sequência, a dupla, acompanhada de outros dois colegas, foi para a casa do depoente, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho – onde todos viraram a noite e, na manhã dessa terça-feira (13/2), a polícia encontrou o corpo do universitário.

O morador do imóvel relatou ainda que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Após a negativa, a vítima supostamente deixou o endereço “por uma saída lateral”, sem a mochila que carregava e sem celular.

Na madrugada de domingo (11/2), porém, o pai do universitário mandou mensagem para o celular do filho e, pela manhã, recebeu resposta em nome de um quarto amigo do estudante. Esse remetente seria próximo de Lucas, segundo Rodrigo contou à PCDF, e afirmou que o jovem teria desaparecido.

Estudante da UnB Lucas morou no Rio de Janeiro com a mãe até 2020, quando se mudou para o DF para ficar com o pai. O jovem era estudante de educação física na Universidade de Brasília (UnB).

Rodrigo afirmou que verificou imagens das câmeras de segurança do condomínio Alto da Boa Vista, mas não havia gravações do momento em que Lucas teria deixado a casa do amigo. A 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) investiga o caso.