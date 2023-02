Estupros: suspeito de atrair vítimas pelas redes no RJ é preso

Suspeito de estupros foi preso preventivamente numa rua do bairro do Engenho do Mato, em Niterói, no Rio de Janeiro 08/02/2023 0:15, atualizado 08/02/2023 0:15

Reprodução

Os policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta terça-feira (7/2), um homem suspeito de cometer estupros. De acordo com as investigações, ele utilizava as redes sociais para seduzir e atrair as vítimas, marcava encontro e as levava para um local deserto, onde ameaçava e cometia o crime.

Após um trabalho de inteligência, os agentes localizaram o suspeito em uma rua no bairro do Engenho do Mato, em Niterói. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Continue lendo no O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles

Mais lidas