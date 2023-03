Evento no Parque Social exalta mulheres com histórias inspiradoras

Fazer das mulheres inspirações umas para as outras. Este foi o objetivo do evento Mulheres de Impacto – Representatividade, Carreira e Desafios, promovido pela organização de empreendedorismo, Parque Social, nesta quinta-feira (30), em sua sede, no Itaigara.

Um dos projetos sociais e de empreendedorismo promovidos pelo Parque Social é o Projeto Convivendo e Aprendendo. Formada por 72 idosas com idade a partir de 60 anos – pré-requisito para a participação -, a iniciativa é um curso que oferece aulas de artesanatos e atividades físicas para pessoas na terceira idade.

A intenção é que elas se mantenham ativas. Ideia que foi ainda mais reforçada nelas ao ouvirem os testemunhos das mulheres convidadas pela instituição para participar do evento contando suas histórias de carreira profissional e pessoal.

O mesa foi formada pela Vice-Prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; a Secretária de Política para as Mulheres, Fernanda Lordelo; a Capitã Sheila; a ouvidora setorial da Secretaria Municipal da Reparação (Semur), Leo Kret; a cantora Sarajane; a apresentadora Jéssica Smetak, a empreendedora Mametto Laura e a Advogada Cidia Vieira.

Todas elas contaram sobre os desafios enfrentados ao longo da vida pelo fato de serem mulheres e emocionaram a plateia. “Quando eu estou aqui, estou na força do coletivo, não é do individual. Quando eu ocupo a função de vice-prefeita não é Ana Paula, são diversas mulheres que têm a oportunidade de se enxergar ali”, destacou a vice-prefeita Ana Paula Matos.

Para a aposentada e integrante do Projeto Convivendo e Aprendendo, Cássia Silva, 60 anos, que estava na plateia, aquele era um momento de alegria. “É bonito ver como podemos fazer a diferença quando estamos juntas. Cada passo que damos possibilita que outras mulheres possam chegar mais longe”, afirmou.

O evento foi aberto ao público e contou com a participação de pessoas de todas as idades, em sua maioria mulheres. Entre elas estavam algumas integrantes do Projeto Africanidade Afro MEJI, do bairro da Santa Cruz, que fecharam a noite com uma homenagem à Capitã Sheila. Ela foi presenteada com flores.