Evento ‘Viva, Mulher!’ levou serviços da Prefeitura ao bairro Liberdade II no último sábado (11)

Evento “Viva, Mulher!”, no bairro Liberdade II (Foto: Wesley Morau)

No último sábado (11), a Secretaria de Assistência Social — por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) — realizou o evento “Viva, Mulher!” na Praça Valter César, no bairro Liberdade II.

Foram ofertados diversos serviços executados pela administração pública, com o foco voltado às mulheres da região (em especial aquelas que apresentam dificuldades em acessar as ações), além de apresentações culturais produzidas por, prioritariamente, artistas mulheres. De acordo com dados da Secretaria de Assistência Social, foram realizados 271 atendimentos, dentre cortes de cabelo, instruções nutricionais, Cabide Solidário e orientações dos serviços oferecidos pela pasta cotidianamente.

“A prefeitura está aqui presente para oferecer acolhimento às mulheres em uma semana especial, incentivando o cuidado pessoal, a prática de esportes e, principalmente, o sentimento de alegria e empoderamento”, explicou Penélope Belitardo, secretária de Assistência Social, durante a ocasião. “Esses são alguns dos benefícios que a nossa gestão busca proporcionar à população de Teixeira de Freitas”.

