Ex-assessor de Bolsonaro diz à PF que não saiu do Brasil

Filipe Martins depôs nesta 5ª (22.fev); é acusado de integrar núcleo jurídico de grupo que tentava dar um golpe de Estado

O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins disse em depoimento na superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta 5ª feira (22.fev.2024) que não viajou para Orlando com o ex-chefe do Executivo em dezembro de 2022. Segundo a PF, Filipe deixou o país depois de “burlar o sistema imigratório brasileiro”. Ele é acusado também de integrar o núcleo jurídico do grupo que supostamente planejava dar um golpe de Estado para manter Bolsonaro na Presidência. A defesa nega.