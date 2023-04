Ministros sugerem a Lula exclusão de Correios e Telebras do programa de privatização

Os ministros da Casa Civil e das Comunicações, Rui Costa e Juscelino Filho, respectivamente, assinaram nesta quinta-feira, 6, uma resolução interministerial sugerindo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que os Correios e a Telebras sejam excluídas do programa privatização do governo federal. A decisão de paralisar os processos de venda das empresas cabe ao mandatário, que mais cedo, inclusive, disse que não privatizar nenhuma estatal durante o mandato. A expectativa é de que Lula assine um decreto para validar a recomendação dos ministros. A sugestão de Rui Costa e Juscelino foi apresentada no âmbito do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que está subordina à estrutura da Casa Civil e cujo presidente é o titular da pasta. “Manter Correios e Telebras 100% públicas é uma das mais importantes ações nesses 100 primeiros dias de governo do presidente Lula”, escreveu nas redes sociais Juscelino. “Vamos fortalecer as empresas e o papel delas no combate às desigualdades e no desenvolvimento econômico e social do nosso País”, acrescentou. A privatização dos Correios foi uma das pautas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob liderança do ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Em fevereiro de 2021, Bolsonaro enviou à Câmara dos Deputados a proposta de fim do monopólio do serviços postais, que funcionaria como o primeiro passo para a privatização total da empresa.

