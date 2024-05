Ex-assessor expõe demissão e “ingratidão” de Matteus após BBB 24

Reprodução

1 de 1 Montagem colorida com foto de Matteus Amaral – Metrópoles – Foto: ReproduçãoNatural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Matteus Amaral está no Amazonas visitando e curtindo a namorada Isabelle Nogueira. Imerso no clima de romance com a cunhã-poranga do Boi Garantido, o gaúcho foi surpreendido com um vídeo de seu ex-assessor Oswaldo Ferrari, no Instagram, expondo o que qualificou como “ingratidão” do ex-BBB 24.

Nas imagens, Oswaldo mostra uma suposta carta que, segundo ele, teria sido enviada pela advogada do vice-campeão do reality global. O texto pede que o assessor se “abstenha de fazer qualquer publicação de fotos, vídeos, áudios ou qualquer conteúdo midiático” referente a Matteus e seus familiares.

“Os mesmos familiares que eu andava por toda a cidade, fazendo um monte de coisa…. Eu vim aqui, na verdade, para dizer que a palavra gratidão foi atualizada com sucesso”, desabafou, e completou: ” Fica um conselho: ‘Cuidem bem quem vocês levam para as suas casas, quem vocês levam para as suas vidas… Porque depois chega a conta”.

Veja o vídeo!

Oswaldo Ferrari e Matteus Amaral trabalhavam juntos desde os tempos do concurso de mister, do ex-BBB. O empresário continuo assessorando alegretense durante o confinamento, e dando suporte à família do brother. Após o término da competição, o assessor e toda a sua equipe foram desligados da função.

Em vídeo antigo, Matteus aparece agradecendo Oswaldo Ferrari por sua participação no concurso de modelos e por ter andado de avião pela primeira vez.

