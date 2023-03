Ex-BBB23 Cristian Vanelli faz harmonização facial. Saiba o valor

A harmonização de Cristian foi realizado pelo Dr. Danilo Bravo, o mesmo que harmonizou o rosto de Bruno Gaga 05/03/2023 14:20, atualizado 05/03/2023 14:20

O ex-BBB23 Cristian Vanelli realizou uma harmonização facial, neste sábado (4/3), em São Paulo, e a coluna LeoDias já descobriu todos os detalhes e o valor do procedimento.

A harmonização de Cristian foi realizado pelo médico Danilo Bravo, o mesmo que harmonizou o rosto de Bruno Gaga. O valor total da transformação foi de R$ 20.000.

BBB23: Cristian se choca ao ver Key Alves pedindo sua eliminaçãoReprodução

Cristian no BBB23Reprodução

A casa do BBB23 se voltou contra Cristian após o empresário ir contra o grupo e votar em Fred Nicácio na formação do quarto Paredão do programaReprodução

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

O procedimento foi completo: o médico usou do preenchimento com ácido hialurônico do mento na mandíbula, nas olheiras, nariz e na maçã do rosto do ex-BBB.

Além da harmonização, Cris fez um booster nos olhos para potencializar o botox nas linhas ao redor dos olhos.

