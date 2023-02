Ex-BBB faz tatuagem para show do Blink e se desespera com cancelamento

A notícia do cancelamento do show que a banda Blink 182 faria em São Paulo, no Lollapaloza, publicada em primeira mão pela coluna LeoDias, pegou os fãs de surpresa na última semana, causando uma onda de lamentações nas redes sociais. Um fã em especial, o ex-BBB Rafinha, revelou que fez uma tatuagem em homenagem aos shows dos ídolos, que estava tão ansioso para assistir no dia 25 de março.

No início de fevereiro, antes do anúncio do cancelamento da apresentação, Rafinha publicou em suas redes sociais a foto da tatuagem que fez no corpo.

Na legenda ele escreveu: “Blink 182 eu te amo! Vem Lollapalooza. My new tattoo (Minha nova tatuagem). Eu mereço dar um abraço na banda Lolla”.

Ao receber a notícia do cancelamento o influenciador digital se desesperou: “P*ta que pariu! Fiz uma tatuagem para esse show”

Em conversa com a coluna LeoDias, o campeão do BBB8 revelou que apesar do cancelamento do show não vai apagar ou corrigir a arte tatuada na pele. “Vou manter, porque eu amo tanto o Blink que só o anúncio já me fez muito feliz. Já fui em 4 shows do Blink em formação original, 2 na Califórnia em 2013 e 2 em Londres em 2012 e ainda peguei a baqueta do Travis”, declarou.

WhatsApp Image 2023-02-28 at 16.48.02 (1)

WhatsApp Image 2023-02-28 at 16.48.02

Snapinsta.app_1080_329166561_747121366551990_3065217324338267656_n (1)

Blink-182 O Blink-182 foi o primeiro headliner do Lollapalooza 2023 a ter ingressos esgotados, em outubro do ano passado. Era grande a expectativa para a apresentação do grupo, com Tom DeLonge novamente nos palcos. O guitarrista, que havia deixado a banda em 2015, anunciou seu retorno ao trio junto à confirmação do grupo no evento no Brasil.

SubstitutosNossa reportagem descobriu que o festival já definiu que a atração que vai substituir a banda é Twenty One Pilots, dia 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.