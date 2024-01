Ex-BBB Gabriel Santana revela vontade de viver relação não-monogâmica

Gabriel Santana vai comandar o videocast O Amor na Influência ao lado de Regina Volpato. O programa estreia nesta terça-feira (23/1) e a dupla receberá convidados para debater sobre relacionamentos.

Ao falar sobre as temáticas da atração, Gabriel revelou a vontade de viver novas experiências. “Já frequentei a monogamia, é uma coisa que dá certo para mim, funcionou enquanto durou, foi um ano e 10 meses que eu namorei e, infelizmente, a gente não pode continuar. Mas eu me sinto curioso e adepto a não-monogamia. Não sei se daria certo, não sei como seria esse processo para mim, mas tenho muita vontade de experimentar”, conta.

Regina, por sua vez, revela que tem curiosidade por novas experiências. “A questão é que meu desejo, meu fetiche, minha inclinação, acabam sempre me levando para o mesmo lugar. Mas se eu tivesse vontade, eu ia viver todas as experiências, porque escutamos experiências maravilhosas. E as que não foram felizes ensinaram”, disse.

Novo projeto de Gabriel Santana e Regina Volpato Após fazer sucesso com o podcast investigativo A Coach, de Chico Felitti, a Wondery, estúdio de podcasts da Amazon, lança nesta terça-feira (23/1) seu primeiro videocast, O Amor na Influência. Regina Volpato e Gabriel Santana dividem o comando da atração, em que dao conselhos amorosos aos participantes e debatem sobre as várias formas de se relacionar.

Em entrevista ao Metrópoles, a ex-apresentadora do Casos de Família, do SBT, e Mulheres, da TV Gazeta, afirma que o projeto tem sido desafiador. Regina conciliou as gravações da primeira temporada com os preparativos para o seu novo programa na emissora de Silvio Santos, Chega Mais, além das caixinhas de pergunta que têm feito sucesso nas redes sociais da artista.

“Eu sou muito grata a minha carreira porque ela sempre me coloca no lugar de aprendiz e de recomeço. Quando eu fui pras redes sociais, e as caixinhas começaram a viralizar eu vi que estava dando certo eu falei: “’em querer eu recomecei, eu rcomecei uma frente de trabalho’”, afirmou a apresentadora.

“Nunca fiz podcast. Já fui como convidada mas é muito diferente: o formato, os assuntos, os convidados”, emenda Regina.

No elenco de Vida de Jogador, do Star+, Gabriel Santana diz que se sentiu à vontade com a configuração do podcast. “É muito intuitivo. Como eu estou há bastante tempo trabalhando com outras estéticas, outros formatos, a gente se adapta a entender que a essência do trabalho é a mesma, é se comunicar, é falar sobre assuntos relevantes socialmente… a arte é qualquer coisa que esteja vinculado a assuntos latentes da sociedade contemporânea”.

Diferentes formas de amar

Amor na Influência estreia com a participação de Erick Mafra, que se assumiu panssexual e demissexual, e Lázaro Freitas, influencer bissexual, falando sobre como foi o processo de se descobrir LGBTQIA+. Outras atrações já confirmadas pela Amazon são a podcaster Ellora Haonne, falando sobre amor próprio, e o ex-BBB Fred Nicácio, em um episódio sobre poliamor — um dos que Gabriel mais gostou de gravar.

“Despertou muito minha curiosidade e interesse porque eu nunca vivi esse tipo de relação mas eu quero viver, eu posso quebrar a cara. Sei que funciono em um relacionamento monogâmico — eu tive um, não traí, não senti vontade e até onde eu sei não fui traído — mas eu super tentaria um relacionamento aberto, monogâmico, porque eu acho que faz muito sentido teoricamente e de acordo com o que eu sinto”, revela.

Além dos debates e histórias dos convidados, O Amor na Influência também trará alguns jogos ao final de cada episódio, como por exemplo Eu Nunca, em que os apresentadores e convidados respondem sobre coisas que já ou nunca fizeram, e Gosto/Não Gosto, que vai revelar mais sobre os gostos de cada um. Tudo para contribuir com o clima leve e sem julgamentos do podcast.

“Eu me sinto conversando com a minha filha. Eu tenho uma filha de 26 anos que se permite viver tudo e compartilha tudo comigo sem que eu pergunte. Então enquanto eu estou lá conversando muitas vezes eu me vejo conversando com ela”, acrescenta Regina.

Os episódios de O Amor na Influência serão lançados semanalmente, sempre às 17h nas terças-feiras, em todos os serviços de streaming de áudio e também em vídeo no canal da Wondery no YouTube.