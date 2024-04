Ex-BBB Giovanna rompe o silêncio e responde se é uma mulher trans

Giovanna Lima usou as redes sociais nesta sexta-feira (12/4) para falar sobre os boatos de que ela é uma mulher trans. A ex-BBB se manifestou ao responder o questionamento de um fã sobre o assunto.

“Por que estão falando que você é mulher trans?”, perguntou um internauta. Ela, então, respondeu: “Gente, sinceramente, eu não sei de onde isso surgiu, por que surgiu e quem que inventou isso. Sei lá.”

Giovanna BBB24

Giovanna BBB24 Reprodução

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram

Giovanna-Produção-BBB-24

Produção da Globo ameaça eliminar Giovanna do BBB 24; entenda Reprodução/Twitter

CarusoGiovanna no BBB 24

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Em seguida, Giovanna continuou a falar sobre os boatos. “Enfim, não importa também, né? Mas eu fiquei até lisonjeada, viu? Porque o que eu conheço de trans maravilhosa, meu filho. Empoderadas, lindas e belas. Se vocês estão me achando linda e bela, para mim, está tudo ótimo, está tudo certo”, ressaltou.

Saiba tudo sobre os bastidores do reencontro de Giovanna e Bin Rolou encontro! Finalmente Bin Laden e Giovanna se encontraram fora do BBB 24. Vale destacar que os ex-brothers ficaram durante a estadia na casa mais vigiada do Brasil. Eles se reencontraram na última segunda-feira (8/4) e deram alguns detalhes nas redes sociais.

“O encontro já aconteceu, a gente já conversou um pouco no hotel e temos mais coisas para conversar. Acabei de chegar, tive muita coisa para fazer. Então, assim, a gente tem muita fofoca para atualizar e depois vamos contando as novidades”, declarou Giovanna. “Muita novidade”, acrescentou MC Bin Laden, aos risos.

“Galamos de muita coisa. Já sabia que o Buda ficou solteiro? Que o Santos perdeu o título e o Atlético Mineiro foi campeão? É isso aí, família, vamos dar uma ‘sabonetada’ e depois falamos algumas coisas mais”, completou o cantor.

Durante sua participação no Mais Você, logo após a sua eliminação do reality, Giovanna não poupou elogios ao artista.

“É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida. (…) A gente foi até onde deu para ele. Ele achava que ia prejudicar o jogo dele e o meu”, declarou.