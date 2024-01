Ex-BBB Maria Melilo reage após ex negar agressão: “Se faz de vítima”

Após seu ex-namorado, Luiz França, negar as acusações de agressão, Maria Melilo se manifestou nas redes sociais. A campeã do BBB 11 republicou uma mensagem pronta que dizia que o “agressor sempre tenta fazer o papel de vítima”.

“Uma das principais características daquele que agride é querer sempre se fazer de vítima, pois ele jamais admite ser, de fato, um agressor”, repostou Melilo, nos stories do Instagram.

No último domingo (21/1), a artista explicou que, ao jornal Extra, que as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Cortes e hematomas: veja fotos de Maria Melilo após agressões do ex

Após ser denunciado por agressão por Maria Melilo, campeã do BBB 11, Luiz França utilizou as redes sociais para se defender das acusações. O humorista disse que tem testemunhas, vídeos e fotos que comprovam a sua versão dos fatos e pediu empatia ao público.

“Vim nesse momento de turbulência apenas dizer que o meu lado da história ainda não foi exposto e nem será agora por respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida. Estamos muito abalados”, declarou França.

Por fim, ele pediu empatia aos seguidores. “O momento é de resguardo emocional e apuração dos fatos. Gostaria que todos pudessem ter empatia com os envolvidos. Peço que entendam que no momento certo mostrarei tudo e vou me pronunciar sobre os fatos”, disse.

Denúncia de Maria Melilo Como noticiado pela Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Maria Maria Melilo afirmou na ocorrência que “as agressões se deram em decorrência de uma discussão ocasionada por conta de ciúmes”. O pedido de medida protetiva foi encaminhada ao Poder Judiciário.

No último dia 16, França teria ido à delegacia depor. No relato, ele disse que a briga aconteceu em sua casa, durante um churrasco. Ele alegou que Maria foi quem teve uma crise de ciúmes e “agrediu fisicamente com socos e arranhões, restando-se lesionado”. A ex-BBB ainda teria jogado diversas taças e copos e, segundo Luiz, ela “pegou uma faca grande e o ameaçou de causar um mal injusto e grave”.

Após a repercussão do caso, Maria se pronunciou sobre o caso. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, escreveu em uma rede social.

Quem é Luiz França Luiz França foi acusado de agredir a então namorada Maria Melilo com socos e chutes. A ex-BBB registrou um boletim de ocorrência contra ele em 13 de janeiro e pediu uma medida protetiva de urgência contra o homem, de acordo com o Fofocalizando. Mas quem é Luiz França?

Ator e comediante, ele nasceu em novembro de 1974 na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Formado em artes cênicas pelo Senac do Rio de Janeiro, ele faz parte da equipe do Comédia ao Vivo, um grupo de stand-up.

Além disso, ele apresenta também o podcast Vê Se Pod, que vai receber Andressa Urach na noite desta quinta-feira (18/1). Antes, ele fez parte do elenco de Saco de Risadas, no Domingão do Faustão.