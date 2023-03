BBB23: equipe médica é chamada para atender Fred Nicácio

Uma nova semana de jogo começa no BBB23 e tentar fugir do Paredão tem sido uma preocupação dos brothers e sisters. Na manhã dessa quinta-feira (30/3), enquanto ficava de plantão em pé perto de uma dos pontos do Big Fone, Fred Nicácio começou a reclamar de dores nas costas. O médico contou para os aliados Ricardo Camargo, Sarah Aline e Cezar Black que acreditava ter torcido o pescoço durante a festa do líder na noite anterior.

“Senti uma dor na hora no pescoço. Passou. Depois, fui tomar banho quente e passei um medicamento no local antes de dormir, mas acordei me sentindo travado nas costas. Só que agora estou começando a sentir uma dormência no braço”, disse Fred. Logo em seguida, o participante então resolveu pedir um atendimento médico no confessionário.

Leia a matéria completa em Banda B, parceiro do Metrópoles.