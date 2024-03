Ex de Zé Trovão agradece a Michelle Bolsonaro após ter pedido atendido

A ex-esposa do deputado Zé Trovão, Jéssica Veiga, agradeceu a Michelle Bolsonaro por ter recuperado o comando do PL Mulher em Joinville (SC). O pedido de restituição do cargo foi feito à presidente nacional do PL Mulher e outros dirigentes da legenda após uma ação que pedia na Justiça o retorno de Jéssica à presidência municipal do partido.

Jéssica Veiga foi afastada do cargo por exigência de Zé Trovão junto ao PL. A ex-esposa acusa o deputado de violência doméstica e conseguiu uma medida protetiva contra ele na Justiça.

Zé Trovão tapa

Marcos Antônio Gomes, o Zé Trovão, troca mensagens com ex Reprodução

“Gostaria de agradecer à Michelle Bolsonaro, à deputada estadual Ana Campagnolo e também presidente estadual do PL Mulher, que me ligou e prontamente conseguimos achar uma solução para tudo o que estava acontecendo. Eu não esperava outra atitude vindo delas. Michelle Bolsonaro como sempre justa e íntegra. Muito obrigada a todas vocês”, disse Jéssica Veiga.

Na ação que pedia a restituição do cargo, Jéssica Veiga rebateu os argumentos usados por Zé Trovão para pedir seu afastamento da presidência municipal do PL Mulher.

“O parlamentar afirmou que a Impetrante não poderia ficar no partido, afinal, ele não poderia chegar próximo dela por conta de medida protetiva. Ora, a medida protetiva protege a mulher do agressor ou o agressor da vítima? Ficou evidente que a mulher foi extirpada do partido, por ser vítima de violência doméstica e após pedir medida protetiva ante a violência praticada”, alegou a defesa de Jéssica Veiga.

A ação também citava entrevista concedida por Zé Trovão ao Metrópoles, onde o deputado admitia ter agredido Jéssica Veiga com “um tapa na cara”. Na versão do deputado, o tapa teria sido um “revide” a um agressão da ex-esposa.

“Foi um dia que ela pegou uma lata de Baygon, aquelas grandes, e deu no meu olho e eu acabei revidando com um tapa na cara”, contou. Em novembro de 2023, a coluna revelou que outra companheira de Zé Trovão, sua ex-noiva Ana Rosa Schuster, também recorreu à Lei Maria da Penha contra o deputado.