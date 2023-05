Ex-Globo e SBT, humorista Eraldo Fontiny morre aos 41 anos

O humorista Eraldo Fontiny, conhecido por personagens famosos como Lili (o principal da carreira – que tinha como bordão “a minha mãe deixa”), Marcos Paulo, Rubão e Seu Mane, morreu neste sábado (6/5), aos 41 anos. A informação foi confirmada pela Rede 98, emissora atual do profissional. De acordo com o veículo, o ator foi vítima de uma mal súbito.

Natural de Belo Horizonte (MG), Eraldo participou de quadros no Grupo Globo, RedeTV e SBT. O humorista chegou a fazer parte de um quadro no “Pânico na Band”.

Autalmente, Eraldo integrava o elenco do Programa Graffite, na Rede 98. Por meio das redes sociais, a emissora lamentou a morte do humorista. “Eraldo foi um artista raro, precioso e único, que tocou profundamente a vida de sua audiência e deixou um legado inestimável para a cultura do nosso país. Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações e em toda a comunidade artística”, diz a publicação.

Eraldo contava com mais de 350 mil seguidores no Instagram, e costumava postar seus personagens humorísticos na rede social.