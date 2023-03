Belo retorna à Salvador com show intimista na Concha Acústica

Os casais apaixonados já podem comemorar. O clima de romantismo vai tomar conta de Salvador com a chegada do cantor Belo, no dia 21 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Com o evento “Belo In Concert”, o pagodeiro retorna à capital baiana com os maiores sucessos para embalar os corações dos românticos soteropolitanos. “Derê”, “Sem Ar”, “Não Quero Mais” e muitos outros sucessos que marcaram a carreira do cantor estarão no repertório.

Os ingressos estarão disponíveis na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br.