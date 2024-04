Ex-ministro de Bolsonaro é nomeado nº 2 de ministério de Lula

Novo secretário-executivo de Cidades, Helder Melillo, ocupou interinamente o Desenvolvimento Regional em dezembro de 2022

O secretário-executivo do Ministério das Cidades, Helder Melillo, em substituição ao ministro Jader Filho durante evento do Minha Casa Minha Vida Divulgação/X @govbr – 6.fev.2024

O ex-ministro interino do Desenvolvimento Regional Helder Melillo Lopes Cunha Silva, que ocupou o cargo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado secretário-executivo do Ministério das Cidades na 2ª feira (15.abr.2024). O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro Jader Filho, foi publicado no Diário Oficial da União desta 3ª feira (16.abr). Eis a íntegra (PDF – 80 kB).

Helder Melillo foi ministro interino de Bolsonaro nos 2 últimos dias do mandato do então presidente. Ele assumiu o posto em 30 de dezembro, quando Daniel Ferreira foi exonerado depois de assumir o ministério por 9 meses. Antes, Helder era secretário-executivo do Desenvolvimento Regional e havia sido ministro substituto em algumas ocasiões.

O Ministério do Desenvolvimento Regional foi desmembrado por Lula e deu origem a 2 outros órgãos: o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, chefiado por Waldez Góes, e o Ministério das Cidades, de Jader Filho.

A secretaria executiva de Cidades estava vaga desde janeiro, quando Hildo Rocha (MDB) foi exonerado.

CARREIRA Em fevereiro de 2023, Helder Melillo foi nomeado assessor especial de Jader Filho. De lá para cá, substituiu Filho algumas vezes, entre elas durante o anúncio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em Minas Gerais neste ano.

O atual número 2 de Cidades é funcionário de carreira do ministério. Seu 1º cargo foi em dezembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Ele começou como especialista em políticas públicas e gestão governamental do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação.

O Ministério das Cidades é responsável pelo programa que é símbolo da gestão petista, o Minha Casa Minha Vida. Durante o governo Bolsonaro, o projeto habitacional mudou de nome para Casa Verde e Amarela e passou por cortes.