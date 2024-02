Ex-ministro José Dirceu é internado com pneumonia em São Paulo

José Dirceu (PT), ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal, está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo com pneumonia. Ele deu entrada no local na segunda-feira, 26. Em comunicado à imprensa, o hospital afirmou que o político de 77 anos “encontra-se estável e naõ tem previsão de alta”. Além disso, ele está sendo assistido pelo médico cardiologista Roberto Kalil Filho. José Dirceu já havia sido internado em fevereiro do ano passado, após ter passado por um procedimento neurocirúrgico. Dirceu foi ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula, contudo, sua trajetória na política foi marcada por escândalos. Em 2012, ele foi condenado pelo crime de corrupção ativa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Posteriormente, em 2015, foi preso por ter participado do “Petrolão”. Em 2016, foi condenado pela Operação Lava Jato por corrupção passiva, recebimento de vantagem indevida e lavagem de dinheiro. Em 2019, foi preso novamente, mas deixou o presídio após um período.

