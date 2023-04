Ex-Rouge avalia comportamento de Aline no BBB23: “Me irritava”

Na véspera da final do BBB23, a cantora Fantine Tho abriu o jogo e falou o que pensa sobre a trajetória de Aline Wirley no programa. As duas trabalharam juntas no Rouge, grupo musical formado no programa Popstars em 2002.

“Aline tem uma paciência, tolerância e compaixão excepcional no coração. [Ela] prefere se posicionar de forma neutra”, começou a ex-Rouge em entrevista à Caras Brasil. Fantine revelou ainda como se sentia ao ver esses comportamentos da colega.

“Isso às vezes me irritava quando esperava que ela fosse mais clara com seu real posicionamento, mas sempre coloca o bem estar coletivo em primeiro lugar.”

Embora não tenha gostado tanto da forma como Aline lidou com o jogo de forma geral, Fantine elogiou a ex-Rouge e disse que “ela se posiciona fortemente em alguns momentos”. Mas reforçou que a finalista do BBB23 é muito diplomática e prefere evitar conflitos.