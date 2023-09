Ex-TV Globo perde pai e mãe em menos de uma semana

Reprodução

1 de 1 Marcelo Saback – Foto: ReproduçãoNesta segunda-feira (25/9), Marcelo Saback usou suas redes sociais para se despedir de seu pai. Há 4 dias atrás, o diretor, que já havia perdido sua mãe, desabafou: “Vá com Deus, na paz e na luz! Missão cumprida com louvor e muito amor. Com seu sorriso largo e forte , certamente será recebido com festa”.

E seguiu, ressaltando que se parecia muito com ele. “Paizão amado! É tanta gratidão por tudo e por todos nós… sempre me disseram q eu parecia com você. Na verdade, foi o que tentei a vida toda! Você minha referência”, ressaltou.

No último dia 21, Saback já tinha dado adeus à matriarca de sua família e fez uma homenagem para sua genitora em seu perfil do Instagram: “O fim nunca é bom. Se fosse, seria o começo. Sua linda trajetória por aqui terminou, mãe. Mas outra, mais luminosa se inicia! Vá em paz e com Deus!”.

Amigos do ator deixaram suas condolências. “Meu amor, essa parte da vida é sempre dolorosa”, lembrou Malu Valle. “Sinto muito, Saback querido, meu carinho”, lamentou Carla Daniel. “Seus pais lindos de viver estarão te abençoando sempre. Meus sentimentos”, desejou Lilia cabral.

