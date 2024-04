“Tocou na minha pep*ca”, dispara Marcella Maia contra diretor da Globo

Após revelar que viveu um affair com Agatha Moreira e Rodrigo Simas, e recordar uma polêmica envolvendo o nome de Giovanna Antonelli, Marcella Maia voltou a fazer declarações polêmicas. A ex-atriz daTV Globo denunciou ter sofrido assédio por parte de um diretor da emissora dos Marinho, dentro do camarim, em seu primeiro dia de trabalho.

“O que aconteceu foi que no primeiro dia de trabalho [na TV Globo], eu fui assediada dentro da emissora pelo diretor e leveu um ‘cala a boca’. E eu queria falar isso porque acontece com várias atrizes e eu tenho coragem”, começou ela, durante entrevista ao programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís na RedeTV!.

Em seguida, Marcella ainda relatou que teriam feito uma “campanha” para descredibilizá-la: “Criaram várias histórias pra poder me colocar na geladeira. Eu estudei, eu venho da periferia, eu me doei muito pra estar onde estou. Tudo que consegui foi por mérito, não foi por quem indica, não sou herdeira”, disparou.

A atriz continuou contando: “Vão falar ‘é mentira’ porque o diretor é gay, mas não importa a sexualidade para uma pessoa não ter índole, pra uma pessoa assediar outra. Isso é caráter, é uma questão que a gente tem que falar. A situação é séria. Eu queria deixar isso claro porque eu não tenho medo mais dessa pessoa. Por muito tempo, achei que era culpada e pedi desculpa para o meu abusador”, relatou.

E desabafou: “Estou falando de um diretor, de um produtor que me deu um ‘cala a boca’. Quando acontece isso, é muito difícil porque a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco […]. O que aconteceu foi no primeiro dia, o direto chegou no camarim, era pandemia, ele falou ‘você vai fazer o seu teste de vídeo pelada’. Ele tirou o tapa sexy, tocou na minha pepeca, deu um tapa na minha bunda e falou ‘vai sem tapa sexy’”, lembrou.

No fim do bate-papo, Marcella ainda afirmou ter contado para outras pessoas, mas ninguém deu atenção: “Todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo ficou calado para conseguir o próximo papel, para conseguir a próxima chance. Eu fui queimada na fogueira, a verdade é essa, assédio é coisa séria”, reclamou.

Assista ao desabafo completo

Affair com Agatha Moreira e Rodrigo Simas Ex-TV Globo, Marcella Maia ativou o modo sincerona e contou detalhes da relação que viveu com Rodrigo Simas e Agatha Moreira, quando estudavam artes cênicas na escola de Juan Carlos Corazza, em Barcelona, na Espanha. “Fizemos um trisal delicioso”, disse durante bate-papo com Bruno Di Simone, para o canal do YouTube, Na Real.

“Foi uma noite incrível! A Agatha é maravilhosa, super gostosa. Me deixou apaixonada. Ela é do tipo ‘pode me bater’, ‘pode fazer o que quiser’. Rolou um clima gostoso pra caramba”, completou sobre a artista na conversa que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade.

Questionada se Agatha sentiu ciúmes de Simas na hora do vuco-vuco, Marcella disse que sim e relembrou o episódio: “Teve um momento que ela pediu pra eu parar de beijar o namorado dela”.

Maia não precisou datas de quando teve o affair com os atores, mas ressaltou que foi pouco antes de Rodrigo se assumir bissexual, em janeiro deste ano. “A gente até conversou sobre o assunto e, logo depois, vi uma notícia dele se assumindo bi[ssexual] e eu achei incrível”.

E prosseguiu: “Isso é tão ridículo, né? As pessoas viverem um relacionamento de mentira [que não é o caso deles], viverem em um personagem, namoro fake. Acho que esse é um trabalho pessoal que eu faço comigo. Eu não vou concordar com algo que eu não acredito. Então, eu acho que uma pessoa ser gay, trans ou lésbica, ser o que for, não influencia no trabalho dela, nem na entrega. Esse pensamento é démodé, cafona”.

Curioso, Di Simone quis saber se Marcella ainda tinha contato com os artistas: “Vocês ainda se falam?”. “Então, com o Rodrigo sim, a gente ainda se fala. Com a Agatha não. A gente não se falou mais”, respondeu.

Marcella Maia ainda comentou sobre o que a levou se interessar pelos dois. Mulher trans, ela destacou que teve uma fase, quando era modelo, que beijava mulheres só por diversão, mas que não era muito sua praia. Porém, mudou de opinião quando recebeu a proposta para ficar com Agatha:

“Pra contextualizar, eu beijava na boca [de mulher] mais pra causar. Só que esse casal questionou a minha sexualidade. Eu fiquei me perguntando: ‘Será que eu gosto?’. Enfim, aí eu fiquei com a Agatha”, justificou.

Sobre outros famosos com quem já teve relacionamento, o apresentador perguntou se Maia podia contar. No entanto, ela fez mistério. “Ah, foram casos de uma noite só, porque eu gosto de transar, eu sou transante, mas nem vale falar nomes, porque nem valeu à pena, foram muito ruins”, concluiu.

Marcella Maia ganhou destaque depois de atuar em Quanto Mais Vida Melhor, novela das 19h da emissora carioca, no papel de uma vilã que fazia profecias, tipo um Anjo da Morte. No elenco da trama, ainda estavam Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage e Vladimir Britcha.