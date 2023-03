Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar filha de 11 anos

A corporação cumpriu o mandado de prisão preventiva na manhã desta quinta-feira (16/3), na casa da irmã do homem 16/03/2023 15:45, atualizado 16/03/2023 15:45

Agência Brasil/Arquivo

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prendeu um homem de 46 anos suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, de 11 anos. O crime ocorreu em Ninheira, município do norte do estado.

A corporação cumpriu o mandado de prisão preventiva na manhã desta quinta-feira (16/3), na casa da irmã do suspeito. A polícia investiga o homem por estupro de vulnerável e corrupção de menores.

Leia a matéria completa no BHAZ, parceiro do Metrópoles.

