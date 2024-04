Excluída, Mani fica em hotel diferente do de Davi, diz colunista

O BBB24 já acabou, mas as polêmicas envolvendo Davi Brito seguem a todo vapor. Horas após o Globoplay encerrar as transmissões feitas a partir da casa, o baiano concedeu entrevistas em que dava a entender que seu relacionamento com Mani Reggo não era tão sério quanto os dois aparentavam, o que foi interpretado pelo público como uma tentativa de Davi de não dividir seu patrimônio recém-conqusitado com a companheira.

Para além dessa postura do ex-motorista de aplicativo, rumores indicam que Mani foi excluída de uma reunião familiar e ficou em um hotel diferente do dele e da família após a final do BBB24. As informações são do colunista Leo Dias.

Ainda de acordo com Leo Dias, a cozinheira está devastada com o tratamento que tem recebido do namorado (ou marido, como ela mesmo descreve) e da família dele.

Davi e a mulher, Mani Rego

Mani Rego, mulher de Davi, desabafa após treta com Leidy Elin Instagram/Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Reprodução

Davi e a esposa, Mani Rêgo

Esposa de Davi, Mani Rêgo revela pedido especial, caso ele ganhe o BBB Instagram/Reprodução

Davi afasta rumores Davi não confirma qualquer desentendimento com Mani. Em entrevista durante o Prêmio Gshow, o campeão do BBB24 disse que ainda não se encontrou com Mani porque “ela está fugindo”.

“Ainda não (encontrei), ela tá fugindo … Tudo com calma é mais gostoso”, comentou ele, sem se aprofundar no assunto.