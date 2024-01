Gil e Ana Maria Braga apostam em “perfil barraqueiro” de Yasmim Brunet

Yasmin Brunet foi confirmada no Camarote do BBB 24 e participará do reality show da Globo. No Mais Você, Ana Maria Braga e Gil do Vigor analisaram a presença da modelo no programa e depositaram suas esperanças na filha de Luiza Brunet.

“Tem uma que vai tretar! Todo mundo fala que ela tem o perfil da briga, da cachorrada…É a Yasmin Brunet. Aí tem uma expectativa”, disse o economista.

Yasmin-Brunet-show-Luan-Santana

Yasmin Brunet Eduardo Martins / Agnews

yasmin brunet lança capsula para crescimento de cabelo e unhas-2

Yasmin Brunet Divulgação

Yasmin-Brunet-Desabafo

Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

“Ela é tão jovem, mas já tem uma treta boa. Já foi casada com o surfista Gabriel Medina, brigou com a sogra pelo que me disseram…Tem muita história, não vou continuar falando porque foi o que eu vi e li, não conheço a vida dela”, completou Ana Maria Braga.

Luiza Brunet pediu para Yasmin Brunet fazer topless no BBB 24 Yasmin Brunet, filha da eterna topmodel brasileira Luiza Brunet, foi confirmada no camarote do BBB24. A mãe da nova sister não apenas apoiou a decisão da filha de participar do reality show como deu ideias inusitadas para a jovem se destacar no programa como “balançar a rabeta” e “fazer topless”.

Os conselhos maternos foram compartilhados por Yasmin, em um vídeo onde ela mostra a reação da mãe famosa à notícia de que entraria para o BBB24. “Qual conselho a sua mãe te daria se vc contasse que iria para o BBB? A minha me mandou fazer topless”, escreveu a atriz, que já mostrou os seios na TV, em cena na novela Verdades Secretas.

“Qual o problema? Você tem um peito lindo, é jovem, tem corpão, por que não?”, surpreendeu Luiza Brunet.