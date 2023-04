Exclusivo! A verdade sobre o status de Patrícia Poeta na Globo

A situação do “corte” de Patrícia Poeta em Manoel Soares, durante o programa Encontro desta segunda-feira (3/4), serviu de pontapé para diversos boatos a respeito da atração nascerem. Muito tem se especulado sobre uma possível substituição da apresentadora ou até mesmo a retirada do ativista social da telinha. Mas, fontes desta coluna garantem: não há possibilidades de Patrícia deixar o matutino.

Calma, que nós vamos explicar! Patrícia Poeta tem garantia de permanência no Encontro até, pelo menos, maio de 2024, devido ao seu contrato com a emissora, assinado quando migrou para a atração.

Outro ponto descoberto por esta colunista, é que Maria Beltrão, que atualmente apresenta o É de Casa, nunca foi cogitada para assumir o lugar de Poeta. Isso porque, a apresentadora tem sido um verdadeiro sucesso comercial na atração aos sábados.

Ainda tem se falado, também, em reuniões com a alta cúpula da Globo para supostamente resolver uma questão entre Manoel e Patrícia e o futuro do programa. No entanto, amiguinhos desta coluna asseguram que nunca existiu qualquer tipo de encontro, além das reuniões de pauta da atração. Ao contrário do que vem sendo ventilado, nem a emissora, nem a direção se envolveu no acontecimento de segunda-feira (3/4), que foi tratado apenas como algo natural de programa ao vivo.

Clima nos bastidoresNesta terça-feira (4/4), a coluna divulgou detalhes dos bastidores da atração matinal da Globo, após o climão entre os dois. Segundo fontes, logo depois do término do programa, Patrícia e Manoel conversaram. A apresentadora voltou a se desculpar pela situação do “corte” e foi bem acolhida pelo parceiro, que afirmou saber que o fato não havia acontecido de propósito.

Ainda de acordo com os coleguinhas da coluna, além da jornalista, a direção do Encontro também pediu desculpas pelo ocorrido. Isso porque eles entenderam que houve um erro de corte de câmera, já que Patrícia acreditou que Manoel estava falando para um equipamento quando, na verdade, era um outro que estava filmando. Teria sido, inclusive, a própria equipe que orientou a apresentadora a seguir por ali, achando que não estaria passando em frente ás câmeras.

Apesar de internamente estar tudo resolvido e o clima tranquilo, a equipe ficou bem chateada com a repercussão do caso que, na verdade, não passou de um acontecimento considerado normal em programas ao vivo.