Motorista atropela 3 pessoas, abandona carro e foge no Riacho Fundo II

Três pessoas foram atropeladas por um carro, na noite desta terça-feira (14/2), no Riacho Fundo II. O motorista abandonou o veículo e fugiu do local do acidente.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o trio estava em uma barraca de caldo no momento em que foi atingidos pelo automóvel.

Até o momento, os policiais ainda não identificaram o condutor e o paradeiro dele é desconhecido.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a ser acionado para socorrer as vítimas, mas, ao chegarem ao local, as três já haviam sido socorridas por populares que presenciaram o atropelamento. Nem CBMDF nem PMDF souberam dizer para qual hospital os feridos foram levados, tampouco o estado de saúde deles.