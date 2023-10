Exclusivo: Secretário de Agricultura de São Paulo pede exoneração do cargo

Antônio Junqueira deixa a chefia da pasta quase dois meses após exoneração de secretário-executivo que denunciou irregularidades em gestões anteriores

Após a saída do secretário-executivo Marcos Bottcher, o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Antônio Junqueira, vai deixar o cargo. De acordo com apuração da Jovem Pan, Junqueira sai por descontentamento com as mudanças que têm sido tomadas pelo governo em relação à secretaria. O momento coincide com o falecimento da mãe do secretário. O secretário-executivo que assumiu no lugar de Bottcher, Guilherme Piai, promoveu ao menos cinco demissões em cargos relevantes. Piai alega que as demissões “ocorreram de forma pontual”, com a finalidade de dar “celeridade a projetos que estavam parados”.

Nos bastidores, no entanto, a retórica é de que a dança das cadeiras tem acontecido para abafar denúncias feitas por Marcos Bottcher. Enquanto ocupava o posto de secretário-executivo, ele apontou irregularidades no Programa Melhor Caminho. A denúncia incomodou deputados do MDB, que chefiavam a secretaria na ocasião. Por isso, os parlamentares teriam pressionado o governador Tarcísio pela saída de Bottcher. O governo estadual, no entanto, refuta a teoria e diz que a mudança ocorreu para acelerar projetos que estavam parados.

Uma das mudanças foi o retorno de Ricardo Lorenzini, que ocupava a chefia de gabinete na gestão anterior, na qual que teriam ocorrido as irregularidades. A volta dele foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. De acordo com Guilherme Piai, oito novos projetos devem ser entregues nos próximos dias ao governo. Nos bastidores, ventila-se a possibilidade de que Piai assumirá a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O secretário-executivo nega qualquer mal-estar com Junqueira.