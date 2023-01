Exercícios de baixo impacto para treinar

Nos exercícios de baixo impacto a intensidade é mais moderada. Eles se constituem como uma série de movimentos fluidos que não comprometem a integridade dos joelhos, tornozelos e quadris. Eles são recomendados para pessoas de qualquer idade e são muito relevantes quando você está se recuperando de uma lesão ou quando tem algum problema nas articulações. Além disso, são ideais para iniciar o hábito de se exercitar, depois de ter mergulhado em um estilo de vida sedentário, pois não são rotinas tão desafiadoras, mas são eficazes.

Quando você estabelece como meta incluir o hábito de treinar em sua vida, os exercícios de baixo impacto ajudam você a se adaptar à nova rotina. Eles podem se tornar a base para você se aproximar gradualmente do que precisa. Uma das mais conhecidas é a natação. Isso ajuda a tonificar o corpo e melhorar a resistência. Jogging, ioga, patinação, agachamento, ciclismo e golfe também são populares. Se queres saber mais sobre este tipo de exercícios de treino, contamos-te tudo aqui, continua a ler!

Exercícios de baixo impacto para você montar sua rotina de treino ideal

Se não sabe como começar a traçar uma rotina de treino mais alinhada com os seus objetivos, tem a opção de procurar o apoio de um personal trainer qualificado. Nos ginásios e centros esportivos, encontrará o melhor. Quando você está saindo de uma lesão ou começando a mergulhar em um estilo de vida mais saudável, os exercícios de baixo impacto são os melhores. Estes irão condicionar-te para os treinos mais exigentes, ou ajudar-te a definir, recuperar e manter a massa muscular. Em seguida, vamos ver os mais eficazes.

Exercícios de baixo impacto na academia

Neste espaço esportivo você tem muitas opções para se exercitar de diversas formas. Se você deseja ter uma rotina de exercícios de baixo impacto, o ideal, após fazer os alongamentos correspondentes, é pedalar em uma bicicleta ergométrica. Isso permite condicionar o corpo com seus benefícios cardiovasculares. Certifique-se de que o assento esteja nivelado com os quadris e mantenha as costas retas. Nesta máquina você exercita os músculos das nádegas e pernas. Além disso, melhora a capacidade respiratória e a circulação sanguínea, o que favorece o aumento da resistência física.

Outro dos exercícios de baixo impacto na academia é na máquina de remo. Isso oferece a você a oportunidade de desenvolver uma das atividades cardiovasculares mais eficazes. Você trabalha os músculos dos braços, pernas, nádegas e costas. No elíptico, você pode concluir um treino bastante produtivo. Você envolve todos os músculos do corpo, enquanto gera um movimento que lembra correr, caminhar e subir escadas. Com este exercício você fortalece e cuida das articulações.

Rotina de baixo impacto para fazer em casa

Se você estiver em casa, fazer uma rotina de exercícios de baixo impacto é perfeitamente possível. O treino HIIT (sem saltos) é a melhor opção. É uma rotina, considerada de nível intermediário, que não compromete a saúde de suas articulações. Você pode fazer isso sozinho ou participar de aulas em uma academia virtual. Consiste em cinco lotes de cinco exercícios, após a execução de um aquecimento completo de (5-10 minutos). Geralmente, distribui-se com mais tempo de atividade e menos tempo de descanso. Por exemplo, 20 segundos de exercício e 10 de descanso.

Nesse caso, os exercícios básicos de baixo impacto do treinamento intervalado são diversos. Eles são organizados para trabalhar todos os grupos musculares do corpo. A chave está na execução da técnica e do movimento corretamente. Entre os exercícios mais comuns estão agachamentos, estocada reversa, pranchas, abdominais oblíquos, burpee lento.

O que fazer ao ar livre?

Existem também exercícios de baixo impacto para fazer ao ar livre. Jogging é um deles, assim como natação, ciclismo, remo e caminhada. Da mesma forma, a hidroginástica fortalece os músculos, as articulações e promove a amplitude de movimento. Se você é idoso, o tai chi é uma excelente opção.