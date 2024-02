Exército diz que prestará todas as informações necessárias à PF

Operação investiga militares envolvidos na coordenação de uma suposta tentativa de golpe de Estado; Bolsonaro é um dos alvos

Em nota, o Exército disse que sua colaboração corresponde à prestação de “todas as informações necessárias às investigações conduzidas” pela PF; na imagem, cerimônia em comemoração do Dia do Exército Sérgio Lima/Poder360 – 19.abr.2022

PODER360 8.fev.2024 (quinta-feira) – 23h24

atualizado: 9.fev.2024 (sexta-feira) – 1h49

O Exército Brasileiro afirmou nesta 5ª feira (8.fev.2024) que acompanha a operação deflagrada pela PF (Polícia Federal) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, incluindo oficiais-superiores e generais, por suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência da República. Leia abaixo quem são os principais alvos.

Em nota enviada ao Poder360, a Força disse que sua colaboração corresponde à prestação de “todas as informações necessárias às investigações conduzidas” pela corporação.

OPERAÇÃO TEMPUS VERITATIS A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta 5ª feira (8.fev.2024) uma operação contra o ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por suposta tentativa de golpe na gestão do ex-presidente. A Justiça determinou que o antigo chefe do Executivo entregue seu passaporte para a PF.

Veja abaixo os principais alvos da operação:

Sérgio Lima/ Poder360 –

O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi um dos alvos; ele deve entregar seu passaporte à PF em até 24h

Sérgio Lima/Poder360 – 22.abr.2022

Walter Braga Netto, ex- ministro da Casa Civil, foi também candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro

Sérgio Lima/ Poder360 – 23.nov.2023

Valdemar Costa Neto, presidente do PL e ex-deputado federal; ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma durante operação da PF nesta 5ª

Sérgio Lima/Poder360 – 26.set.2023

General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)

Sérgio Lima/Poder360 08.ago.2023

Ex-ministro da Justiça Anderson Torres atuou no cargo durante o governo Jair Bolsonaro; ele era secretário de Segurança Pública do DF durante o 8 de Janeiro

Arthur Max/MRE

Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência

Flickr

General Stevan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Coter (Comando de Operações Terrestres do Exército)

Marcos Corrêa/Planalto – 9.abr.2021

Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro

Sérgio Lima/Poder360 28.jul.2022

O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

reprodução

O ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, preso nesta 5ª feira (9.fev) | Reprodução/LinkedIn Marcelo Câmara – 8.fev.2024

Os agentes cumpriram 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas, como a proibição de manter contato com os demais investigados, a proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas.

As buscas foram realizadas no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. As medidas judiciais foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em nota, a PF disse que a operação apura “organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder”.

Veja imagens das buscas em Brasília registradas pelo repórter fotográfico do Poder360 Sérgio Lima:

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Operação da Polícia Federal mirou ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe durante sua gestão; na foto, viaturas da PF na casa do general Augusto Heleno, um dos alvos da ação desta 5ª feira (8.fev) | Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Heleno chefiou o GSI durante o governo Bolsonaro; na imagem, agentes da PF na quadra em que o general mora, na Asa Norte, em Brasília

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Em operação, polícias andam em direção ao apartamento do general Heleno

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Buscas fazem parte da operação Tempos Veritatis (tempo da verdade) da PF

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Carros da polícia estacionados em frente ao apartamento do general Augusto Heleno

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

PF chega à sede do PL, no Complexo Brasil 21; na foto, duas viaturas, 7 agentes e 6 malotes

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

PF em operação na sede do PL; presidente do partido é Valdemar Costa Neto, preso na operação nesta 5ª feira (8.fev)

Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Busca e apreensão na sede do PL; na foto, polícias na garagem do Complexo Brasil 21

Leia mais sobre a operação contra Bolsonaro e aliados:

Jair Bolsonaro é alvo da PF e tem 24h para entregar passaporte Wajngarten diz que Bolsonaro entregará passaporte à PF Leia a íntegra da decisão de Moraes sobre ação da PF contra Bolsonaro Valdemar é preso por porte ilegal de arma em Brasília PF faz operação contra Bolsonaro, Valdemar, Heleno e outros aliados Alvos da operação da PF teriam sido citados em delação de Cid Ex-ajudante de Bolsonaro preso é assessor do PL PF prende Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores de Bolsonaro Bolsonaro participou da construção de golpe, diz Lula Aliados de Lula comemoram operação da PF contra Bolsonaro