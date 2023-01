Exército se compromete a impedir novos acampamentos bolsonaristas

A cúpula do Exército garantiu à intervenção federal subordinada a Lula que não permitirá novos acampamentos bolsonaristas na área do QG, em Brasília.

A permanência dos manifestantes no local chegou a ser alvo de divergência entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o da Defesa, José Múcio.

Antes do domingo, Dino defendia a remoção dos bolsonaristas da frente do QG do Exército. Múcio, por sua vez, relativizava o movimento.

Após os episódios de vandalismo, o ministro da Defesa passou a concordar com o da Justiça.

