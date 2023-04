Palestra incentiva o enfrentamento e prevenção de ameaças nas escolas; confira

Palestra para o enfrentamento e prevenção de ameaças nas escolas (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (27), a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, em parceria com a Polícia Militar Mata Atlântica, realizou uma palestra com o tema “Prevenção e Ações de Enfrentamento a Ameaças Ativas no Ambiente Escolar” no auditório da Faculdade Anhanguera (antiga Pitágoras).

Os palestrantes foram o Tenente Coronel PM Anilton da Silva Almeida (Comandante da CIPE Mata Atlântica) e o Capitão PM Júlio Anderson da C. Macedo. O evento — teve como público-alvo diretores, vice-diretores, coordenadores, chefes de disciplina, agente de portaria, equipe técnica e pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura — teve como objetivo compartilhar algumas ações para o enfrentamento, prevenção, intervenção e posvenção da violência que exigem esforços coletivos, colaborativos de toda equipe nos ambientes escolares.

A discussão faz se necessária tendo em vista a importância de realizar ações que podem assegurar um ambiente educacional saudável e acolhedor. “Toda a equipe precisa estar empenhada em buscar parcerias, pensar em ações que possam ser realizadas para promover a manutenção de uma cultura de pacificação nos ambientes escolares e estar em alerta para identificar situações pontuais que possam culminar em algum cenário de crise ou de ameaça ativa”, ressaltou Regiane Chuaith, secretária da pasta.

