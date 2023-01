Expectativa e ansiedade: apoiadores de Lula contam as horas para posse

Às vésperas da posse, apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram o sábado (31/12) reunidos em frente ao hotel onde o petista está hospedado, em Brasília. Entre as demandas dos eleitores que levaram o petista ao terceiro mandato, a expectativa é a melhora da situação alimentar dos brasileiros e da imagem do país no exterior, além da manutenção de programas sociais.

Lula está a menos de 24h de iniciar o terceiro mandato como presidente da República.

Mais cedo, Lula e a futura primeira-dama do Brasil, Janja, acenaram para a multidão aglomerada no Setor Hoteleiro Sul (SHS), no Plano Piloto. Como noticiado mais cedo pelo site, o casal acenou duas vezes da cobertura onde está hospedado.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o local reúne até 400 pessoas por volta das 16h.

Assista ao vídeo:

A posseNeste domingo (1º/1), Lula tomará posse como presidente da República pela terceira vez. Além das cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso, Itamaraty e do tradicional desfile em carro aberto na Esplanada dos Ministérios, o dia será marcado por um festival musical que contará com 60 cantores, simpatizantes à futura gestão do PT – o Festival do Futuro – ou, como tem sido chamado nas redes sociais, Lulapalooza.

