Saiba quem são os advogados que concorrem a duas vagas no TRF-1

Seis advogados disputam duas vagas de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) pelo Quinto Constitucional, que garante à advocacia o direito de compor tribunais.

Na última quinta-feira (14/12), os desembargadores do TRF-1 definiram duas listas tríplices com os nomes dos candidatos, a partir da indicação feita pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai escolher e nomear os dois novos desembargadores, um de cada lista.

Os advogados Diogo Condurú, do Pará, Flávio Jardim, do Distrito Federal, e Liz Marília Guedes Vecci, de Goiás, compõem a primeira lista tríplice.

Eduardo Martins, do DF, Rebeca Moreno, de Rondônia, e Vicente Viana, também do Distrito Federal, disputam a segunda vaga no TRF-1.

Veja o perfil dos advogados que concorrem ao TRF-1:

Vicente Viana Vicente Viana é piauiense, neto de um cearense que trabalhou como camelô em Teresina, capital do estado. O advogado participou de movimentos sociais de combate à pobreza na cidade natal e em Brasília. Ele advogou nas campanhas do PT da capital e do interior do Piauí, participou ativamente da campanha dos juristas contra o impeachment da ex-presidenta Dilma Roussef, além de criticar a Operação Lava-Jato. Único candidato do Nordeste na lista tríplice, Viana é criminalista e doutorando em Direito Constitucional pela Nova School of Law, de Lisboa. Advogada Rebeca Moreno Rebeca Moreno é a única representante do Norte na lista do TRF-1, que não tem nenhum integrante da região. Neta de lavradores, começou a trabalhar aos 14 anos como menor aprendiz no Banco do Brasil e na loja de tratores da mãe. Ela trabalhou na Defensoria Pública do Estado de Rondônia por 10 anos. Em 2017, se tornou procuradora-geral da Câmara de Vereadores da cidade de Ji-Paraná (RO). Atualmente, a advogada atua na área de direito penal e direito previdenciário. A advogada tem apoio da Coalizão Nacional de Mulheres. Eduardo Martins Eduardo Martins é advogado especializado em direito administrativo e tributário. Ele é sócio do escritório Advocacia Martins, onde atua principalmente com ações relacionadas ao direito administrativo, tributário e civil. Natural de Maceió (AL), Martins é pós-graduado em direito tributário e finanças públicas pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e mestrando em Gestão Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP). Ele é filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins. Advogada Liz Marília Guedes Vecci Mendonca Liz Marília Guedes Vecci é bacharel em direito pela Universidade Católica de Goiás (UCG), hoje PUC Goiás. Em 2001, Liz foi uma das fundadoras do escritório Terra e Vecci Advogados Associados. Entre 2019 e 2021, a advogada atuou como conselheira na OAB-GO. Liz também trabalhou como julgadora na Junta de Recursos Fiscais do Município de Goiânia. Atualmente, a advogada é consultora da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da OAB. Advogado e procurador do DF Flávio Jardim Flávio Jardim nasceu em Goiânia e formou-se em direito pelo Centro Universitário de Brasília, em 2001. Ele obteve o título de doutor em direito pela Fordham University, em 2018, LL.M. in American Law pela Boston University, em 2003, e mestrado em direito constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), em 2012. Atua como advogado e procurador do Distrito Federal. Flávio é sócio do Escritório de Advocacia Sergio Bermudes. Ele é neto do ex-desembargador Jorge de Morais Jardim e compõe a lista pelo TRF-1 pela segunda vez. Diogo Seixas Condurú Diogo Condurú é bacharel em direito pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa), possui mestrado em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e faz doutorado em direito e filosofia política no IDP. Ele tem experiência na área de direito constitucional, com atuação em tribunais superiores. É professor na Escola Superior da Magistratura do Pará (ESM) e no Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). Diogo atua como conselheiro da OAB-PA. Em 2021, foi o juiz mais jovem a integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).