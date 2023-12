Expert lista exercícios faciais para reverter sinais de envelhecimento

Não há como negar que alguns produtos e tratamentos de alta qualidade são eficazes na redução dos sinais de envelhecimento da pele. No entanto, existem outras opções mais baratas que ajudam a ter uma aparência renovada. Uma delas é a rotina diária de exercícios faciais tonificantes.

Segundo a fundadora e instrutora do programa Glowinface Face Yoga, Karin Velikonja, a ioga facial ajuda a eliminar rugas e flacidez. Além disso, qualquer pessoa pode incluí-la na rotina de cuidados com a pele com apenas três exercícios simples.

Studio Portrait of Middle Aged African American Woman

A linha de expressão pode ser o sinal mais evidente do envelhecimento facial, mas está longe de ser o único Getty Images

Rugas faciais

Há uma série de fatores que podem causar rugas faciais, como genética, idade, clima, estilo de vida e dieta Getty Images

Adesivo antirrugas

As rugas ao redor dos olhos costumam ser as mais incômodas Divulgação

Rugas faciais

Existem dois tipos de rugas faciais, as dinâmicas e as estáticas Getty Images

Mulher – menopausa – rugas

Perda de volume e olheiras também são sinais clássicos do envelhecimento cutâneo Reprodução

“Os problemas mais visíveis durante o processo de envelhecimento são as rugas, flacidez da pele, ressecamento e tez opaca. O objetivo dos exercícios faciais é ativar os músculos com os movimentos certos e, assim, melhorar o fluxo sanguíneo para todas as células”, explica Karin ao jornal britânico Express.

Ainda de acordo com a especialista, não é necessário nenhum equipamento especial, apenas 10 minutos extras para “ativar os 57 músculos do rosto que representam 60% da estrutura facial”. Confira abaixo os três exercícios indicados por Karin.

Cat Eyes Este exercício é feito na parte superior do rosto para combater as rugas ao redor dos olhos, levantar as pálpebras e eliminar o inchaço sob os olhos.

Lave as mãos e, depois, coloque-as na região dos pés de galinha, puxando para cima; Em seguida, pressione a região com as mãos; Pisque várias vezes até sentir os músculos trabalhando. Veja o tutorial aqui.

Cat Eyes Total Facelift Segundo a expert, a técnica de lifting facial total tonifica todos os 57 músculos do rosto e pescoço. O ideal é fazê-la pela manhã para aumentar os níveis de energia e limpar a mente.

Faça um “O” longo e estreito com a boca e segure por alguns segundos; Puxe o lábio superior e inferior para dentro sobre os dentes com firmeza e segure-os; Segure o queixo com o dedo para manter o “O” longo e estreito; Levante as bochechas dos cantos da boca como se fosse sorrir Para evitar a criação de rugas nos olhos ao fazer isso, coloque os dedos nas têmporas e pressione os músculos para cima. Total Facelift Bye Bye Double Chin “Esse exercício firma e tonifica os grupos musculares dentro, ao redor e sob o queixo, o que ajuda a levantar as bochechas flácidas e fortalecer toda a mandíbula”, explicou Karin ao Express.

Sorria, abra a boca e faça um som “aaaa”; Coloque o lábio inferior sobre os dentes inferiores e pressione-os para dentro; Comece a empurrar a mandíbula para fora o máximo que puder e tente levantar as bochechas; Quando sua mandíbula não puder ir mais longe, cubra a área ao redor da boca com dois dedos de ambos os lados para evitar rugas e segure. Bye Bye Double Chin