Expo Peças confirma 24 palestras gratuitas voltadas para o reparador automotivo

Nomes de importância nacional como Prof. Scopino, Sandro American Car, Dr. Carro, o advogado e empresário Flavio Varela Torres, além do Sebrae e da Escola do Mecânico já estão na programação de 2024

Goiânia, 18 de abril de 2024 – A Expo Peças 2024, um dos principais eventos do ramo de reparação automotiva do Brasil, anuncia programação de 23 palestras gratuitas voltadas para o aprimoramento profissional dos reparadores. Com o lema “Conhecimento é Poder”, a feira, que acontece entre os dias 5 e 7 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia, busca sempre oferecer aos participantes a oportunidade de se atualizarem sobre as últimas tendências e inovações do setor, além de trocarem experiências com palestrantes renomados.

A lista de palestrantes da Expo Peças 2024 reúne nomes de grande relevância no mercado automotivo que subirão aos palcos da “Arena do Conhecimento”, onde acontecem os encontros gratuitos. De acordo com o diretor Paulo Miranda, mais que um evento expositivo e que também reúne momentos de lazer e negócios, a feira da reparção automotiva busca se posicionar como ponto para receber conhecimento. “Nosso objetivo é ser um fórum de ideias e um catalisador de oportunidades para o setor de reparos automotivos”

Nomes confirmados

PROF. SCOPINO @professorscopino SANDRO AMERICAN CAR @doctor.americancar DR. CARRO (PARAFLU) @doutorcarro DIREÇÃO SOBRE RODAS @direcaosobrerodas WILLIAM JWP @jwpcursos CARLOS FORTES @carlosfortespalestrante PAULO ALVES (GAUSS) @gaussindustria PITUCHA @pituchamecanico MAICON PEREIRA (DOUTOR IE) @doutorie MASTER DEY @masterdeyoficial Dr FLAVIO VARELA TORRES @dr.flaviovarelatorres RAPHAEL ABBATE @raphaelabbate SEBRAE SANDRA NELLI (NSA) @sandra.nalli DAVI MATIAS (DAYCO) @daycobrasil MARCELO BERRI (RIO SULENCE) @rio.expert ADILSON PEREIRA (INDISA) @indisabrasil FEIPE FIRMO (TAKAO) @felipe_tecnicomotores GUILHERME SOARES (TSA) @guilhermesoares_tsa NIVALDO ORAGEO (HIKARI) @nivaldo_oragio LEANDRO LUCIO (VALCLEI) @valcleiarrefecimento ALEXANDRE PARISE (KYB) @kybamortecedoresoficial GRAZIANO COSTA (RADIEX) @graziano.oliver

MÁRCIO JOSÉ RIBEIRO – Mobil

Os encontros abordarão diversos temas de interesse para os reparadores automotivos como: Novas tecnologias e tendências do mercado, diagnóstico e reparo de veículos híbridos e elétricos, gestão de oficinas e negócios, marketing e vendas para o setor automotivo, atualizações em legislação e normas técnicas além de dicas e soluções para o dia a dia do reparador.

Os assuntos ainda estão em fase de preparação de seus ministrantes e até o evento poderão ser conferidos pelas redes sociais e site do evento. Além disso, a participação ainda dá direito a certificados.

Serviço:

Expo Peças 2024

Datas: 05/09 e 06/09 (15h às 21h) e 07/09 (13h às 20h)

05/09 e 06/09 (15h às 21h) e 07/09 (13h às 20h) Local: Centro de Convenções de Goiânia – Centro

Centro de Convenções de Goiânia – Centro Informações: https://www.expopecas.com.br/

https://www.expopecas.com.br/ Entrada gratuita com doação de alimento não perecível

#ExpoPeças2024 #ConhecimentoÉPoder #ReparoAutomotivo #Goiânia

Fotos: Divulgação