F1: Chefe da McLaren desafia CEO da Mercedes para luta de boxe

Zak Brown, chefe da equipe McLaren de Fórmula 1, propôs enfrentar Toto Wolff, CEO da Mercedes, em uma luta de boxe.

A sugestão faz parte das ações para a divulgação do GP de Las Vegas. Zak Brown brincou que Las Vegas é bastante conhecida por lutas de boxe.

Ele também propôs uma corrida contra Christian Horner, chefe da Red Bull Racing. Os dois foram adversários entre 1993 e 1995 na Fórmula 3 britânica.

“Nós estávamos conversando sobre correr com Christian em Silverstone (GP da Inglaterra), porque eu costumava competir com ele. E eu falei com Toto, pra ver se ele topa. Quando vamos para Vegas, pelo que Vegas é mais conhecida? Uma pequena luta de boxe? Estou pronto”, disse ao canal Sky Sports F1 após o GP da Austrália.

O GP de Las Vegas volta ao calendário da Fórmula 1 depois de 41 anos. A prova está marcada para o dia 19 de novembro e será a penúltima da temporada. A corrida será na rua e passará por pontos turísticos de Las Vegas.