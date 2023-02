Alfa Romeo apresenta novo carro para a temporada da Formula 1

Com algumas novidades, a Alfa Romeo apresentou nesta terça-feira (7) o C43, monoposto que será usado pela equipe durante a temporada de 2023 da Fórmula 1.

Ao contrário dos modelos anteriores, o novo carro da escuderia abandonou o branco e adotou as cores vermelha e preta. A alteração ocorreu em função da mudança da patrocinadora principal do time, vaga deixada pela Orlen e assumida pela Stake.

A edição de 2023 da categoria será a última em que a Alfa Romeo estará presente, pois a marca italiana não renovou seu vínculo com a suíça Sauber. A partir de 2026, o time passará a adotar o nome da alemã Audi.

A Alfa Romeo foi uma das poucas equipes da categoria que decidiu não mover as peças do tabuleiro, ou seja, optou em seguir com a mesma dupla de pilotos da temporada passada: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

“Acho que estamos com um belo design para 2023 e estou ansioso para pilotar o carro em Barcelona. A expectativa para este ano é maior e levarei toda a experiência da minha temporada de estreia para 2023”, comentou o piloto chinês.