F1: Com ajuda de Leclerc, Sergio Pérez faz pole no GP de Miami

O piloto de Red Bull, Sergio Pérez, fez o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (6) e vai largar na frente no GP de Miami, domingo (7), às 16h30. Vencedor da última corrida no Arzebaijão, o mexicano fez o tempo de 1:26.841 em um treino marcado pelo erro do piloto da Ferrari Charles Leclerc, que rodou na curva 8, interrompendo o Q3 faltando menos de dois minutos para o fim. Alonso, da Aston Martin, em segundo, e Saiz, da Ferrari, em terceiro, fecham o pódio. O atual campeão, Max Verstappen, larga em nono.

O britanico da Mercedes sete vezes campeão mundial, Lewis Hamilton, desapontou e ficou em 13º, caindo ainda no Q2. A última vez que Hamilton ficou fora do Q3 foi em 2022, na etápa da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, quando fechou a classificação na 14ª posição. A outra Mercedez, pilotada por George Russel, finalizou o treino na 6 posição.

BANDEIRA VERMELHA NO Q3: SERGIO PÉREZ É POLE

Restando menos de dois minutos para o fim do treino, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, perdeu o controle do carro na curva 8 e provocou uma bandeira vermelha. Como já não havia tempo suficiente para os carros retornarem à pista para concluir uma volta, o treino foi finalizado antes do esperado.

Quem se deu bem com o erro do monegasco foi Sergio Pérez. O Mexicano fez a melhor volta, com 1:26.841 e vai largar na pole, no GP de Miami. Essa é a terceira na carreira que vez que Sergio Pérez vai lagar na frente. O espanhol Fermando Alonso, terceiro colocado no mundial de pilotos, larga logo atrás.

O atual campeão Max Verstappen, reclamou do carro na última parte do treino e chegou a perder o controle em algumas curvas. Antes de finalizar a última tentativa, foi interrompido pela bandeira vermelha e vai lagar em nono.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

Quem lidera o campeonato mundial de pilotos é o Holandês Max Verstappen, com 93 pontos. Seu companheiro de equipe, Sérgio Perez é o segundo, com 87 pontos. Fecha o pódio o espanhol Fernando Alonso, com 60 pontos. Pelo mundial de construtores, a Red Bull lidera com 180 pontos. A segunda colocada é a Aston Martin, com 87.